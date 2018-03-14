خارطة طريق لاستثمار الوعود الدولية التي أعطيت للعراق

نائب رئيس البنك الدولي في بغداد قريبا

بغداد – الصباح الجديد:

أكد ممثل الأمين العام للامم المتحدة في العراق يان كوبيتش استعداد الأمم المتحدة بجميع منظماتها لتقديم المزيد من الدعم للعراق سواء على المستوى التنموي او السياسي، كاشفا عن قيام نائب رئيس البنك الدولي بزيارة إلى بغداد قريبا لمناقشة اليات الاستفادة من الدعم الدولي المقدم للعراق، مضيفا ان بعثة الامم في العراق حريصة على انجاح الانتخابات المقبلة من خلال توفير البيئة الامنة والمستقرة للناخبين بما يضمن المشاركة الواسعة فيها في جميع مناطق العراق “.

وأورد بيان صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه امس، ان “وزير التخطيط سلمان الجميلي التقى ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، وناقش الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا المتعلقة بالشأن العراقي ، وفي مقدمتها النتائج التي تمخض عنها مؤتمر الكويت و الخطوات التي ستتبعها الحكومة العراقية في تفعيل التعهدات الدولية.

بالاضافة الى دور المنظمة الدولية في دعم جهود العراق في عمليات الاعمار وتحقيق التنمية، والعمل على انجاح الانتخابات النيابية المقبلة من خلال توفير البيئة المناسبة التي تضمن شفافية العملية وتمكين الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع”.

وومن جانبه قال الجميلي بحسب البيان، أن “التعهدات الدولية التي حصل عليها العراق في مؤتمر الكويت تمثل انجازا مهما، تقوم الحكومة حاليا بترجمته إلى خطوات عملية من خلال تشكيل فريق وطني لمتابعة التعهدات الدولية، لافتا الى تشكيل فرق فنية في وزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة تتولى العمل على وضع خارطة طريق لاستثمار الوعود الدولية التي اعطيت للعراق “.

واشار الى “وجود منح وقروض وتسهيلات ائتمانية ودعم للاستثمار، وان العراق سيتفاعل مع كل عرض من هذه العروض بما يتناسب مع الوضع المحلي مع التأكيد على السرعة والمصداقية في تنفيذ تلك الوعود”.

وبين الجميلي ان “الجزء الاهم في ترجمة تلك التعهدات يرتبط بمستوى الاداء التنفيذي والسياسي للحكومة العراقية، وتقديم رسائل تطمين للدول المانحة بان الاموال ستذهب في مسارها الصحيح”، مشيرا إلى أن “الوزارة انشأت منصة الكترونية لمراقبة ومتابعة تنفيذ المشاريع الممولة من القروض والمنح والاستثمارات الدولية وبإمكان الدول المانحة الاستفادة من هذه المنصة لمتابعة المشاريع”.

واشار وزير التخطيط، إلى ان “سياسة الحكومة تقوم على الانفتاح وبناء شبكة من المصالح المتبادلة مع جميع الدول وفي مقدمتها دول الجوار، مبينا ان هذه السياسة بدأت تحقق نتائج طيبة تمثل بالتقارب الكبير بين العراق والسعودية ودول الخليج الأخرى.