الحكيم يطالب بالتصدي الحازم للعابثين بأمن واستقرار البلد

بغداد ـ الصباح الجديد:

طالب رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم الجهات المسؤولة باليقظةِ والحذرِ واتخاذِ التدابيرَ المطلوبة والضربِ بيدٍ من حديد على العابثين بأمن واستقرار البلد.

وقال السيد عمار الحكيم في بيان، تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان” جميعَ مكوناتِ الشعب العراقيّ تشكلُ مجتمعةً باقةَ الورد العراقية بألوانها الزاهيةِ وهم متساوونَ في الحقوقِ والواجباتِ، وحفظِ أمنهم واجبٌ على الحكومةِ العراقية”.

وادان” ما تتعرضُ له بعضُ المكونات من انتهاكاتٍ وجرائمَ جنائية في بغداد ومحافظاتٍ أخرى”، مطالباً” الجهاتِ المسؤولة باليقظةِ والحذرِ واتخاذِ التدابيرَ المطلوبة والضربِ بيدٍ من حديد على كلِّ من تسولُ له نفسهُ الأثيمةُ العبثَ بأمنِ واستقرارِ عراقنا العزيز”.

وفي سياق آخر أفاد بيان لمكتب الحكيم، ان” السيد عمار الحكيم أشاد خلال استقباله في مكتبه، السفير الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين”.

ودعا الحيكم إلى” تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، سيما في المجال الاقتصادي والاعمار والبناء، حيث يتجه العراق الى مرحلة جديدة من أهم أولوياتها بناء المؤسسات وتحقيق التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتقديم الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص العمل”.

كما اكد” السعي لتحقيق انفتاح واسع في علاقات العراق الخارجية”، مشيرا الى أن” الحكومة المقبلة ينبغي أن تتشكل وفق برنامج يرتكز على أولوية المواطن وتلبية احتياجاته”، مؤكدا ان” الانتخابات الحرة النزيهة هي المنطلق نحو تحقيق الاستقرار والبناء وترسيخ الديمقراطية في العراق”.