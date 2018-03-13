ترامب يقيل وزير الخارجية ريكس تيلرسون ويعيّن مدير CIA مايك بومبيو خلفا له

تعيين امرأة لأول مرة مديرة جديدة لوكالة الاستخبارات المركزية

متابعة الصباح الجديد:

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إقالة وزير خارجية الولايات المتحدة، ريكس تيلرسون، من منصبه، وتعيين المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، مايك بومبيو، خلفا له، في حين كلف جينا هاسبيل بتسلّم منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية بدل مايك بومبيو

وقال ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” امس الثلاثاء: “سيصبح مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وزيرا جديدا لخارجيتنا. إنه سيقوم بعمل رائع! وشكرا لريكس تيلرسون على أدائه”

وذكر ترامب أيضا أن جينا هاسبيل ستصبح مديرا جديدا لوكالة الاستخبارات المركزية لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب.

واختتم الرئيس الأميركي تغريدته بالقول: “أهنئ الجميع!

فيما كشفت مصادر أميركية مسؤولة، لـCNN، في وقت سابق أن البيت الأبيض يدرس بجدية سيناريو تغيير وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون وتعيين مدير الاستخبارات المركزية مايك بومبيو خلفا له.

وذكرت المصادر أن المرشح المحتمل، بحسب الخطة الأولية، لتولي منصب مدير الاستخبارات المركزية (CIA)، في حال تولي بومبيو لحقيبة الخارجية، هو السيناتور الجمهوري توم كوتون. وتوطدت العلاقة بين ترامب وبومبيو خلال الشهور القليلة الماضية.

وقد تدهورت العلاقات الى حد كبير بين الرئيس الاميركي ووزير خارجيته وباتت الاستقالة المحتملة للمدير السابق لعملاق النفط اكسون موبيل موضع تكهنات منذ عدة اشهر.

وفي مطلع تشرين الاول افادت شبكة “ان بي سي” ان تيلرسون وصف الرئيس الاميركي بانه “ابله” في نهاية اجتماع في البنتاغون.

كما ان تيلرسون دافع عن الاتفاق النووي الايراني الذي اعلن ترامب الشهر الماضي امام الكونغرس سحب اقراره بالتزام طهران به.

ودفع ذلك بوزير الخارجية الاميركي الى تأكيد دعمه علنا للرئيس الاميركي والتزامه بنجاح ولايته.

يذكر ان مايك بومبيو هو عسكري وسياسي أميركي عمل بالجيش واشتغل بالمجال القانوني قبل أن ينتقل للاستثمار الاقتصادي وإنشاء شركة متخصصة في المجال الفضائي، اشتهر بمواقفه المتطرفة ضد الأقليات الدينية والعرقية في الولايات المتحدة وبينها المسلمون، كما عرف بموقفه الرافض للاتفاق النووي مع إيران. عين بداية 2017 مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي).

المولد والنشأة

ولد مايك بومبيو يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول 1963 في كاليفورنيا.

الدراسة والتكوين

تخرج بومبيو من أكاديمية “ويست بوينت” العسكرية العريقة بالترتيب الأول على دفعته مهندسا ميكانيكيا في 1986، ليلتحق بعدها بكلية الحقوق في جامعة هارفارد، التي صار لاحقا محررا لدوريتها القانونية “هارفارد لو ريفيو”.

الوظائف والمسؤوليات

عمل بومبيو بالجيش الأميركي مدة طويلة بعد تخرجه، غادر بعدها إلى دراسة القانون، ثم العمل في المجال القانوني لثلاث سنوات، انتقل بعدها إلى تأسيس شركة متخصصة في المجال الفضائي.

انتخب بومبيو عام 2010 نائبا عن مجلس النواب عن ولاية كنساس.

وفي 24 يناير/كانون الثاني 2017، ثبت مجلس الشيوخ الأميركي تعيين مايك بومبيو مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية ليكون ثالث عضو في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوافق الكونغرس على تعيينه.