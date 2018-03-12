الصباح الجديد – متابعة: عرضت دولة الامارات العربية المتحدة، على الحكومة العراقية إعادة بناء الجامع النوري ومنارته الحدباء، الذي دمره تنظيم داعش خلال سيطرته على مدينة الموصل في العام الماضي. وذكر بيان حكومي ان السفير الاماراتي في العراق حسن احمد الشحي نقل امس رغبة الشيخ محمد بن زايد الى رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن تقوم ...
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  • الإثنين , 12 مارس 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الإمارات تعتزم إعادة بناء الجامع النوري في الموصل

شؤون عراقية
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الصباح الجديد – متابعة:
عرضت دولة الامارات العربية المتحدة، على الحكومة العراقية إعادة بناء الجامع النوري ومنارته الحدباء، الذي دمره تنظيم داعش خلال سيطرته على مدينة الموصل في العام الماضي. وذكر بيان حكومي ان السفير الاماراتي في العراق حسن احمد الشحي نقل امس رغبة الشيخ محمد بن زايد الى رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن تقوم الامارات باعادة اعمار الجامع النوري ومنارته الحدباء، انطلاقا من ايمانه بطيب العلاقات بين البلدين الشقيقين ودور العراق في محاربة الارهاب. واضاف السفير الاماراتي ان مندوبا خاصا من دولة الامارات العربية المتحدة سيزور بغداد في وقت لاحق لبحث تفاصيل المبادرة.
وأشار البيان الى ان السفير الاماراتي ” نقل تحيات ومباركة دولة الامارات حكومة وشعبا للعراق بتحرير كامل اراضيه من التنظيمات الارهابية”.
بدوره اكد العبادي حرص العراق على تعزيز العلاقات مع دولة الامارات العربية المتحدة وجميع الدول على اساس المصالح المتبادلة وخدمة الشعبين، مبينا ان العراق يقف حاليا في مقدمة الدول التي تحارب «الارهاب» بعدما انتصر على تنظيم داعش عسكريا وسينتصر في بناء واعادة الاعمار.
وكان تنظيم داعش قد فخخ وفجر الجامع النوري والمنارة الحدباء التي يعود تاريخ بنائها الى القرن السادس الهجري ابان المعارك التي انهزم فيها امام الجيش العراقي في العام الماضي.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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