مقرر البرلمان: قانون تمليك العشوائيات لساكنيها استعراض انتخابي

يصوت عليه اليوم ضمن حزمة قوانين

متابعة الصباح الجديد:

اعلن مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو، امس الاثنين، ان الجلسة البرلمانية لهذا اليوم ستشهد التصويت على قانون تمليك الاراضي الزراعية والعشوائيات لساكنيها، إلى جانب عدد من القوانين الاخرى.

وقال اوغلو في تصريح تابعته الصباح الجديد ان “جلسة البرلمان لهذا اليوم الثلاثاء، ستشهد التصويت على العديد من القوانين، ومن ابرزها تمليك الاراضي الزراعية والعشوائيات لساكنيها”.

لكنه استدرك “اعتقد ان هذا قانون التمليك لن يتم تمريره لكونه استعراض انتخابي لجهة او طرف سياسي يريد ان يستعرض امام البرلمان والرأي العام”.

واشار الى ان “هناك ردود افعال كثيرة بشأن التصويت على القانون، منها ملاحظات الوزارات المعنية المتضررة من التي لها اراض وعقارات تم التجاوز عليها، اضافة الى ملاحظات امانة العاصمة، وملاحظات المكونات في المناطق المختلطة التي استولى عليها مكون سياسي دون غيره، ما ادى الى تغيير ديموغرافي”.

واكد اوغلو ان “جدول اعمال جلسة اليوم يتضمن العديد من القوانين الجاهزة للتصويت او في جلسة الخميس المقبل، في حال اكتمل النصاب، واتوقع اكتماله ولكن سيكون هناك عزوف عن حضور الجلسة”.