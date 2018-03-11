“التربية”: لا تغيير في مواعيد الامتحانات النهائية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكدت وزارة التربية، عدم وجود تغيير في المواعيد الخاصة بالامتحانات النهائية للمراحل المنتهية وغير المنتهية، وأصدرت التعليمات الخاصة بها.

وذكر بيان لمكتب وزير التربية تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، أن “المديرية العامة للتقويم والامتحانات حددت 17 من شهر آيار المقبل، موعداً لأداء امتحانات السادس الابتدائي، و27 من نفس الشهر، موعدا لأداء امتحانات الثالث المتوسط”.

كما حددت وزارة التربية بحسب البيان “21 من شهر حزيران المقبل، موعدا لأداء امتحانات السادس الاعدادي بفروعه كافة”.

وأضاف البيان ان “مواعيد امتحانات الدراسة الابتدائية للمراحل غير المنتهية حددت في الثاني من آيار المقبل، فيما تم تحديد الخامس عشر من الشهر ذاته، موعدا لأداء امتحانات المرحلة الثانوية (المتوسطة والإعدادية) للصفوف غير المنتهية”.

واشار إلى إن “الوزارة جعلت المشاركة في الامتحانات النهائية، للثالث المتوسط والسادس الاعدادي تشمل جميع الطلبة الناجحين والمكملين بثلاث دروس وعشرة درجات وما عدا هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا في صفه ولا يمكنه اداء الامتحانات النهائية”.

كما بين إن “دخول طلبة السادس الابتدائي سيكون للذين حصلوا على السعي السنوي، عدا الطلبة المفصولين بالغياب او المتورطين بمشاكل تربوية”.