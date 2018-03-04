المؤتمر الوطني يحذّر من تزييف قناعات الناخبين بـ”الشحن الطائفي”

بغداد ـ الصباح الجديد:

حذّر المؤتمر الوطني العراقي، من محاولات “تزييف قناعات الناس الانتخابية بالشحن الطائفي”.

وقال الأمين العام للحزب آراس حبيب، في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “الموقف الجماهيري من المشاركة بالانتخابات ما زال إيجابياً بامتياز، وإنَ هناك شعوراً عاماً بأهميتها بوصفها الطريق الوحيد للتغيير، يتزامن مع ذلك حثّ المرجعيات الدينية الشيعية والسنية على ضرورة التمييز بين من لم يتمكن من تقديم شيء برغم منحه أكثر من فرصه وبين إتاحة الفرصة للوجوه الجديدة ولأصحاب الخبرة والرؤية في كيفية بناء البلد والنهوض به”.

وأضاف “أننا نحذر من محاولات تزييف قناعات الناس بالاعتماد ثانيةً على الشحن الطائفي وإن لم تعد له سوق رائجة أو الذهاب باتجاه دغدغة عواطف الجمهور بالإتكاء على الحزبية أو العشائرية أو المناطقية في وقت نريد فيه وبإصرار على بناء دولة المواطنة”.

وأشار الى ان “الناس تتعامل مع السياسي بقدر ما يقترب منها على صعيد الدور المرتبط به وهو تقديم الخدمة العامة لها استناداً إلى المهمة المسندة له، ولا يختلف الأمر إن كان عضواً في حزب يروم كسب أكبر ما يمكن من الناس والأصوات أوقات الانتخابات أو مسؤولاً تنفيذياً فإنه يحاسب على مقدار تأديته لدوره بكفاءة ونزاهة”.