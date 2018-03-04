الملف الأمني

انفجار عبوة ناسفة في كسرة وعطش شرقي بغداد * مقتل خمسة إرهابيين بالعباسي شمال غربي الحويجة

مقتل واعتقال 21 عنصراً من “داعش” بعمليات دهم في نينوى * تفجير عجلة ملغمة يقودها انتحاري غربي الرمادي

بغداد – انفجار عبوة

ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية امس الاحد، بأن مدنيين اثنين اصيبا بجروح متفاوتة جراء انفجار عبوة ناسفة شرقي العاصمة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ، ان “عبوة ناسفة كانت موضوع بالقرب من ورشة لتفكيك العجلات بمنطقة كسرة وعطش في مدينة الصدر شرقي العاصمة، انفجرت صباح يوم امس ، واسفرت عن اصابة مدنيين اثنين بجروح متفاوتة” ، مضيفا ان “سيارات الاسعاف أخلت الجريحين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فرضت القوات الامنية طوقاً حول مكان التفجير”.

كركوك – اشتباكات مسلحة

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة كركوك امس الاحد ان قوة مشتركة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية قتلت خمسة عناصر من عصابات داعش الارهابية في ناحية العباسي شمال غربي الحويجة.

وقال المصدر ان، قوات اللواء 56 في الحشد الشعبي وقطعات الشرطة الاتحادية تمكنت، امس من قتل خمسة عناصر من داعش ومحاصرة أثنين آخرين خلال مداهمة مخبأ سري لهم في قرية التويرية التابعة لناحية العباسي (شمال غربي قضاء الحويجة) ، مضيفا ان” العملية تمت وفقاً لمعلومات استخبارية” ، لافتاً الى ان القوات مستمرة بعملية تعقب فلول داعش المختبئين داخل القرية.

صلاح الدين – هجوم مسلح

افاد مصدر أمني في شرطة محافظة صلاح الدين امس الأحد، باغتيال ضابط في فرقة الرد السريع بهجوم مسلح شرقي المحافظة.

وقال المصدر إن “مسلحين اغتالوا يوم امس ضابطاً برتبة ملازم أول منسوباً إلى الفوج الثاني اللواء الثاني فرقة الرد السريع في طوز خورماتو(75 كم شرق صلاح الدين)”.

الانبار – مقتل انتحاري

كشف مصدر امني في شرطة محافظة الانبار امس الاحد ان القوات الأمنية قتلت انتحارياً يقود عجلة ملغمة غرب مدينة الرمادي مركز المحافظة .

وذكر المصدر ان “القوات الأمنية في سيطرة الكيلو 18 بمحافظة الانبار تمكنت بعد المتابعة والتفتيش الدقيق من كشف عجلة ملغمة نوع {بيك آب} حمراء اللون يقودها إرهابي انتحاري” ، مضيفا ان القوات الأمنية “أطلقت النار على العجلة وتفجيرها وقتل الانتحاري داخلها”مؤكدا أن “العجلة كانت محملة بمواد شديدة الانفجار (جلكانات سي فور) ، وقد تمت العملية دون اية خسائر بشرية”.

النجف – ممارسة امنية

اكد مصدر امني في شرطة محافظة النجف امس الاحد ان قوة امنية القت القبض على متهم منتحل صفة ضابط في جهاز أمني حساس في المحافظة.

وافاد المصدر “تم القاء على متهم ينتحل صفة ضابط استخبارات وعلى اثنين من السراق بالجرم المشهود بعد قيامهم بسرقة مبلغ مالي وتم استرجاعه لأصحابه فوراً”، مشيرا الى ان “مكافحة الإجرام نظمت ممارسة أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 متهمين بقضايا سرقة وفق المادة ٤٤٦ والمادة ٤٤٣ من القانون”.

ذي قار – اعتقال ارهابي

اعلن مصدر في مديرية الإستخبارات العسكرية امس الاحد عن اعتقال ارهابي في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار.

وذكر المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه انه “استمرار لمنهجنا التعرضي الفعال الخاص بمتابعة وملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الارهابية وتضييق الخناق عليهم ومتابعة تحركاتهم بعملية نفذت على وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت الاستخبارات في قيادة عمليات الرافدين بالتعاون مع مكافحة إرهاب ذي قار من القاء القبض على احد الارهابيين في قضاء الشطرة شمالي المحافظة “.

نينوى – عمليات دهم

اعلن قائد شرطة محافظة نينوى امس الاحد عن مقتل واعتقال 21 عنصراً من “داعش” بعمليات دهم وتفتيش جرت في عموم المحافظة.

وقال العميد الركن حمد نامس الجبوري إن “شرطة نينوى لديها فعاليات مستمرة في مطاردة الارهاب ومن تسول له نفسه المساس بامن المحافظة والعمليات مستمرة بين شرطة نينوى والفرقة ٢٠ من الجيش العراقي والفرقة ١٦ والرد السريع حيث نفذت يوم امس عملية في حي سومر وتمكنا من اعتقال ١١ مطلوباً من الذين ينتمون لتنظيم داعش الارهابي”.

وأضاف “تمكنا من تنفيذ عملية نوعية في حمام العليل جنوب نينوى وتمكنت قوة مشتركة من اعتقال قياديين بتنظيم داعش وهما خطيران جداً”، مشيراً الى “مقتل ثمانية عناصر من داعش بقصف جوي في بادوش غرب نينوى”.