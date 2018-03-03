التصويت بالأغلبية على النظام الأساسي لتيّار الحكمة الوطني

بغداد ـ الصباح الجديد:

صوّت أعضاء المؤتمر العام لتيار الحكمة الوطني بالأغلبية على النظام الأساسي للتيار .

وذكر مصدر مطلع أمس السبت، “جرى خلال الاجتماع الاستثنائي الاول للمؤتمر العام لتيار الحكمة تصويت اعضاء المؤتمر العام بالأغلبية على النظام الأساسي للتيار “.

وكان السيد عمار الحكيم، اعلن في وقت سابق انسحابه من قيادة المجلس الإسلامي الاعلى وتشكيل حزب “تيار الحكمة الوطني”، وقال الحكيم آنذاك “الوطن بحاجة لتيار سياسي يحتضن الكفاءات، سيما الشابة التي تجمع بين الاصالة والتجديد وينطلق في نظريته الاقتصادية من تحرير الاقتصاد من تحكم الدولة”، مبيناً أن ” ” “العراق اليوم يختلف كثيرا عن 2003 وعلى القوى السياسية الفاعلة والمخلصة ان تعي هذا الاختلاف مثلما وعيناه نحن في تيار الحكمة الوطني”.