الصباح الجديد-متابعة عدت لجنة الخدمات في مجلس محافظة ديالى، امس الثلاثاء، قضاء بعقوبة مدينة منكوبة، فيما اوردت انها بحاجة الى ما يقارب 500 مليار دينار للنهوض بها. وقالت عضو اللجنة، نجاة الطائي إن “قضاء بعقوبة وبكافة احيائها ومناطقها السكنية، مثل الكاطون والتحرير وحي المعلمين وام الكرفس وباب الدرب وحتى حي بعقوبة الجديدة، يعاني اوضاعا مأساوية ...
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  • الأربعاء , 21 فبراير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • بعقوبة مدينة منكوبة وانقاذها يتطلب 500 مليار دينار

بعقوبة مدينة منكوبة وانقاذها يتطلب 500 مليار دينار

شؤون عراقية
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الصباح الجديد-متابعة
عدت لجنة الخدمات في مجلس محافظة ديالى، امس الثلاثاء، قضاء بعقوبة مدينة منكوبة، فيما اوردت انها بحاجة الى ما يقارب 500 مليار دينار للنهوض بها.
وقالت عضو اللجنة، نجاة الطائي إن “قضاء بعقوبة وبكافة احيائها ومناطقها السكنية، مثل الكاطون والتحرير وحي المعلمين وام الكرفس وباب الدرب وحتى حي بعقوبة الجديدة، يعاني اوضاعا مأساوية وصعبة للغاية، خاصة بعد هطول الامطار بكميات غزيرة خلال الايام الماضية”.
وأضافت الطائي، أن “مدينة بعقوبة الان بمثابة مدينة منكوبة جراء الفيضانات وانقطاع الكهرباء عن مناطق عديدة وتوقف شبه كامل لمنظومة تصريف المياه والمجاري”، مبينة ان “هناك احياء ومناطق ومخيمات للنازحين في اوضاع يرثى لها وتحيط بها المياه من جميع الجهات، ناهيك عن الاضرار التي خلفتها بالاثاث”.
وأكدت أن “المبلغ الذي تتطلبة عمليات تأهيل منظومة تصريف المياه والمجاري وصيانة الطرق والبنى التحتية ومشاريع المياه والشبكات الكهربائية في بعقوبة للنهوض بها من جديد مقارنة بمراكز المحافظة الاخرى تصل وفق تقديراتنا الى مايقارب الـ500 مليار دينار”.
ودعت الطائي الى “ضرورة ايلاء مناطق بعقوبة اهمية خاصة لأنقاذها مما تعانيه في الوقت الحالي”.
وكانت اغلب مناطق وطرق بعقوبة في محافظة ديالى قد شهدت غرقا غير مسبوق بفعل الامطار خلال الايام الثلاثة الماضية.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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