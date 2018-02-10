مقتل 25 إرهابيا وتدمير مضافات عدة لداعش والرايات البيض في طوزخورماتو

بغداد – أسامة نجاح:

اعلنت قيادة العمليات المشتركة ، أمس السبت ، قتل تسعة إرهابيين خلال عمليات دهم وتفتيش لـ 17 قرية في قضاء طوزخورماتو ، فيما أشارت الى ، تدمير العديد من المضافات وأوكارا لإرهابيي داعش وما يسمى باصحاب (الرايات البيضاء) ، لافتة الى ان عمليات التفتيش للقطعات العسكرية ستستمر حتى السيطرة على جميع الابار النفطية .

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة رسول في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان” العمليات الامنية المتمثلة بالرد السريع وقوات الحشد الشعبي العاملة معها قامت بتفتيش خمسة قرى في قضاء الطوز بمسافة 150 كيلو متر مربع والفرقة المدرعة بمساعدة قوات الحشد الشعبي ايضا تمكنت من تفتيش 12 قرية بمسافة 600 كيلو متر مربع .

وأضاف ان” القوات الامنية تمكنت من قتل 9 ارهابيين وتفكيك 7 عبوات ناسفة والعثور على مضافة تضم عبوات ناسفة وعجلة مفخخة وسلاحا متوسطا وتجهيزات عسكرية وثلاثة احزمة ناسفة , مشيراً الى ان” الفرقة التاسعة وقوات الحشد الشعبي تمكنتا من العثور على عجلة مفخخة تم تفجيرها تحت السيطرة”.

وأوضح بان” عمليات التفتيش للقطعات العسكرية ما تزال مستمرة ولسوف تتواصل حتى السيطرة على جميع الحقول النفطية ، وسوف نعلن النتائج كافة بعد انتهاء العملية”.

ومن جانبها أعلنت قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية , أمس السبت , عن انتهاء العمليات العسكرية الجارية في محيط قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين , مشيرة الى ان ، كتيبة المعالجة التابعة للواء والهندسة العسكرية التابعة للحشد الشعبي تعمل على تفكيك جميع العبوات في تلال الطوز.

وقال مدير إعلام اللواء عمار الموسوي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن “القوات المشتركة من الشرطة الاتحادية والجيش والرد السريع والحشد الشعبي أنهت عمليتها الأمنية والتي انطلقت من خمسة محاور لملاحقة جماعة الرايات البيض في اطراف الطوز شرقي صلاح الدين”.

وأضاف أن “عمليات تمشيط وتفتيش وتدقيق بدأت بعد تحرير كامل التلال المحيطة بقضاء طوزخورماتو واستعادة خمسة آبار نفطية وتفكيك عشرات العبوات الناسفة وتدمير عشرات الأوكار والمغارات لجماعات الرايات البيض”.

وبين أن ” العملية لم تسفر عن اي إصابات في صفوف قواتنا المسلحة”، مؤكدا ، تأمين طريق بغداد كركوك وأطراف الطوز من أي اعتداءات إرهابية”.

ومن جهته كشف مصدر رفيع المستوى في الحشد الشعبي ، أمس السبت ، عن مقتل 16 ارهابيا من جماعة الرايات البيضاء في قضاء طوزخورماتو بكركوك وضبط اربع عجلات مفخخة وعشرات العبوات الناسفة المخزونة والمنصوبة وصواريخ كاتيوشا.

وقال المصدر لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان ” العمليات العسكرية التي انطلقت لتطهير المثلث الواقع بين ديالى وصلاح الدين وكركوك والبالغة مساحته 100 كم ادت الى قتل 16 ارهابيا من جماعة ما يعرف بالرايات البيضاء وضبط أربع سيارات مفخخة وعشرات العبوات الناسفة المخزونة والمنصوبة وصواريخ الكاتيوشا”.

وأضاف المصدر الذي لم يفصح عن أسمه ان ” هذه المنطقة لم تطأها القوات الامنية منذ عام 2003 وكانت تحتوي على العديد من الاوكار التابعة للمجاميع الإرهابية ”.

ويذكر ان عملية عسكرية انطلقت نهاية الأسبوع الماضي بمشاركة الفرقة التاسعة من الجيش العراقي وقوات الرد السريع والحشد الشعبي ، لمطاردة فلول داعش وجماعة “الرايات البيض” الارهابية المتواجدة في مناطق قضاء طوزخورماتو .