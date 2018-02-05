إطلاق نار في محيط مقر الرئاسة الإيرانية

الصباح الجديد ـ وكالات:

أطلقت الشرطة الإيرانية النار على شخص يحمل ساطورا حاول عبور الحاجز الأمنى بمحيط مقر الرئاسة الإيرانية امس الاثنين.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، أن المهاجم الذى كان يحمل ساطورا ويرتدي كفنا، عبر الحاجز الأمني الثاني في مقر الرئاسة، ولم يكترث لتحذيرات رجال الأمن مما اضطرهم لإطلاق النار تجاهه.

وقال نائب محافظ طهران لوكالة “فارس” الإيرانية أنه تم اعتقال المهاجم بعد محاولة التسلل لمكتب الرئيس، مضيفا “نحاول معرفة هويته ودوافعه”.

أفاد مصادر اعلامية في طهران بأن محيط مقر الرئاسة الإيرانية شهد إطلاق نار إثر محاولة شخص يحمل ساطورا عبور حاجز أمني.

ونقل مراسل RT عن مصادر مطلعة أن المهاجم (35 عاما) الذي كان يحمل ساطورا اجتاز الحاجز الأمني الثاني في مقر الرئاسة، ولم يكترث لتحذيرات رجال الأمن مما اضطرهم لإطلاق النار تجاهه، بعد أن تسبب بإصابات في صفوف قوى الأمن في مقر الرئاسة.

وقال نائب محافظ طهران للشؤون الأمنية، إن رجال الأمن أصابوا المهاجم بجروح إثر إطلاق النار عليه، والتحقيقات جارية لمعرفة هويته ودوافعه.

ويأتي هذا الهجوم قبل يوم واحد من عقد الرئيس حسن روحاني مؤتمرا صحفيا في ذات المقر.