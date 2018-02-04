“الزراعة” تسيطر على البؤر المرضية لانفلونزا الطيور

بغداد – الصباح الجديد:

اكدت وزارة الزراعة، امس الاحد، السيطرة على جميع البؤر المرضية لانفلونزا الطيور، مؤكدة عدم سحبها لمنتجات الدواجن من الاسواق ببغداد وديالى وبابل.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة حميد النايف في بيان تلقت الصباح الجديد، نسخة منه: “تمت السيطرة على البؤر المرضية كافة لانفلونزا الطيور مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية بشأن حركة الدواجن وذلك من خلال منع حركة الدواجن ومنتجاتها من المناطق المحجورة بيطريا”.

واضاف النايف: “تم ابلاغ كافة سيطرات قيادة عمليات بغداد والقوات الامنية في المحافظات بضرورة تشديد الاجراءات بشأن حركة الدواجن في العراق ومنع دخول اية شحنة لمنتجات الدواجن بين المحافظات مالم تحمل شهادة صحية بيطرية صادرة من المستشفيات والمستوصفات البيطرية”.

وتابع “كما تم منع دخول الدجاج الحي المستورد ما عدا الافراخ بعمر واحد يوم معززة بأجازة استيراد صادرة من الشركة العامة للمعارض العراقية وشهادة منشأ”، لافتا الى “السماح بدخول الدواجن المستوردة سواء كانت لحوما بيضاء او مجمدة او البيض على ان تكون حاصلة على اجازة استيراد من الشركة العامة للمعارض العراقية مرفقة بشهادة المنشأ من البلد المصدر تؤكد خلوه من مرض انفلونزا الطيور”

واكد النايف عدم اتخاذ اجراءات بسحب منتجات الدواجن من الاسواق وامكانية حركة الدواجن ومنتجاتها ضمن محافظات بغداد وديالى وبابل للاستهلاك المحلي على ان تكون مزودة بشهادة صحية بيطرية.

مشيرا الى رفع الحظر عن محافظة بابل يوم 2/7 بعد مرور 21يوم مندون اي اصابات”، معتبرا “ما يتم تناقله خلاف ذلك بالمضاربات التجارية”.

ودعا النايف “وسائل الاعلام الى توخي الدقة والحذر في نقل اي معلومة تثير مخاوف المواطنين” .

يذكر ان العراق اخطر منظمة الصحة الحيوانية بظهور عدد من الاصابات بمرض انفلاونزا الطيور في عدد من المناطق ببغداد وديالى وبابل ، وشهدت ديالى إعدام أكثر من 140 ألف دجاجة بسبب انتشار مرض أنفلونزا الطيور في ثلاث مناطق خلال الأسابيع الماضية.