نحو 24 مليون ناخب يحق لهم المشاركة في الانتخابات

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعا رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران، أمس الأربعاء، الناخبين في جميع المحافظات باستثناء نينوى إلى مراجعة مراكز التسجيل لغرض تسلم بطاقاتهم الإلكترونية، مبيناً أن عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات يبلغ أكثر من 24 مليون ناخب.

وقال البدران في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “جميع الناخبين الذين حدثوا معلوماتهم بايومتريا من خلال أخذ بصمات أصابعهم العشرة مع صورة شخصية ولم يتسلموا بطاقاتهم الالكترونية عليهم مراجعة مراكز التسجيل لغرض استلامها تمهيدا لمشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية”.

وأضاف، أن “الناخبين الذين لم يحدثوا بياناتهم بايومتريا يحق لهم التصويت والمشاركة في الانتخابات من خلال البطاقات الالكترونية التي لاتحمل صورة شخصية والتي تم استلامها سابقا”.

متابعاَ أن “عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات تجاوز الـ24 مليون ناخب بينهم أكثر من 11 مليون ناخب عراقي تم تحديث بياناتهم بايومترياً وتم طبع بطاقات تحمل صورة شخصية لهم وعليهم مراجعة المراكز لاستلامها”.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات النيابية في الثاني عشر من شهر ايار المقبل.