وفد الشطرنج للمتقدمين والفئات العمرية يغادر إلى الإمارات

بغداد ـ رافد البدري*

يغادرنا يوم الجمعة المقبل وفد منتخب الفئات العمرية والمتقدمين بالشطرنج للمشاركة في بطولة العرب التي تحتضنها مدينة الشارقة الاماراتية للمدة من 26 من شهر كانون الثاني الجاري ولغاية الرابع من شهر شباط المقبل، تعقبها بطولة الاندية العربية التي تنطلق منافساتها للفترة من 5 ولغاية 14 من الشهر المقبل ويمثلنا فيها نادي الاتصالات بطل العراق للموسم المنصرم،

وقال عضو اتحاد اللعبة ورئيس الوفد العراقي المشارك في البطولة محمد مهدي الحكيم: سيشارك منتخبنا الوطني في هذه البطولة بمنتخبين احدهما للفئات العمرية، وقد اقتصرت مشاركتنا على 3 لاعبين لمنتخب الفئات العمرية، ولاعبين اثنين للمتقدمين بعد ان تم تقليص عدد الوفد بسبب الامتحانات،اذ ان اغلب لاعبين المنتخب هم من الطلبة الذي تنتظرهم امتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي وامتحانات الكورس الاول، وبذلك نكون قد حرمنا من مشاركة لاعبي الفئات العمرية (8-10-12-14-16-18-20) والذي يبلغ عددهم 24 لاعباً، واقتصر العدد على ثلاثة لاعبين هم : احمد جزا لفئة 14 عاماً وزيد علاء جاسب لفئة 12 عاماً وريتاج سعد محسن لفئة 8 اعوام،اما بالنسبة للمتقدمين فسيمثلنا كل من علي ليث وكارين كمال جلال الدين، مضيفاً ان البطولة ستنطلق يوم السبت المقبل باقامة منافسات الجولة الاولى، والتي نامل ان يحقق فيها لاعبونا نتائج جيدة وكما تعودنا في البطولات السابقة حيث ينافس لاعبونا على المراكز الاولى وحصد اوسمة التفوق،

وأشار الى ان بطولة الاندية العربية والتي ستعقب بطولة العرب مباشرةً، ويشارك فيها نادي الاتصالات بطل العراق للموسم الماضي، والذي انهى جميع الامور الادارية التي تخص المشاركة وبانتظار موافقة معالي وزير الاتصالات حسن كاظم راشد المعروف بدعمه الرياضي المتواصل لاندية الوزارة.

* المنسق الإعلامي لاتحاد الشطرنج