للوقت وفنجان الغياب قصائد

وفاء مخلوف

يعبث الوقت بثواني

الانتظار

تمر ثقيله..

تحبو نحو دقائقها بعجز

ينضج فينا تراكم

الوهم

كم من ستائر بدلت لنافذة

على قارعة الصبر؟!

لم يهرم فيها..

توق ذاك الانتظار..

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للصباح نكهة صوتك

بعبق بخورا

يتوج فضاء ركني الصباحي

وحده الهال..

تناثر يلملم الوجع

بارتشاف..

فنجان الغياب

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وأنا …

كل مابي أني أهوى الحرف

بدائرة الحرية

أشدو به دون خوف

أتسلق مراتبه كدالية

ترسم طريقا نحو النور

لتعرش عناقيد ..

تحلمُ

أن تدرك كأسا ..

لتكون النبيذ

على مائدة حب

يطوف حولها حجاج

يتناولون جرعة من الود

يتباركون …

يرتلون بعضا مما..

تيسر من نطق المحبه

ويتيممون ..

صعيدا طيب النفس

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على جسد لايحمل ثقل اوزاره

رأس من هشاشة ..

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مثقوبٌ خيطُ الحقيقةِ

قُدَّ من خُرمِ إِبرة ..

* شاعرة سورية