  • الخميس , 18 يناير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • ملاحق
  • للوقت وفنجان الغياب قصائد

للوقت وفنجان الغياب قصائد

ملاحق
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وفاء مخلوف

يعبث الوقت بثواني
الانتظار
تمر ثقيله..
تحبو نحو دقائقها بعجز
ينضج فينا تراكم
الوهم
كم من ستائر بدلت لنافذة
على قارعة الصبر؟!
لم يهرم فيها..
توق ذاك الانتظار..
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للصباح نكهة صوتك
بعبق بخورا
يتوج فضاء ركني الصباحي
وحده الهال..
تناثر يلملم الوجع
بارتشاف..
فنجان الغياب
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وأنا …
كل مابي أني أهوى الحرف
بدائرة الحرية
أشدو به دون خوف
أتسلق مراتبه كدالية
ترسم طريقا نحو النور
لتعرش عناقيد ..
تحلمُ
أن تدرك كأسا ..
لتكون النبيذ
على مائدة حب
يطوف حولها حجاج
يتناولون جرعة من الود
يتباركون …
يرتلون بعضا مما..
تيسر من نطق المحبه
ويتيممون ..
صعيدا طيب النفس
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على جسد لايحمل ثقل اوزاره
رأس من هشاشة ..
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مثقوبٌ خيطُ الحقيقةِ
قُدَّ من خُرمِ إِبرة ..

* شاعرة سورية

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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