قائمة “نيويورك تايمز” لأعلى مبيعات الكتب في أسبوع

تصدرت رواية “حانة الديك” لجون جريشام قائمة “نيويورك تايمز” لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير من عام 2017 على مستوى الأعمال الأدبية، فيما جاءت رواية “الأصل” لدان براون في المركز الثاني.

وفي المركز الثالث حلت المجموعة الشعرية “الشمس وازهارها” لروبي كاور ،واحتلت رواية “اكثر قتامة” للكاتبة البريطانية أي.ال.جيمس المركز الرابع، وكان المركز الخامس والأخير لرواية “الرهط الذي يواجه الكس كروس” لجيمس باتيرسون. أما على مستوى الأعمال غير الأدبية للكتب الأكثر مبيعا للنسخ الورقية والالكترونية في الأسبوع الأخير لهذا العام، احتل كتاب “ليوناردو دافينشي” لوالتر ايزاكسون المركز الأول .

وجاء كتاب «اوباما» لبيتي سوزا في المركز الثاني.وثالثا جاء كتاب «عدني يا أبي» لجو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق وحل كتاب «جرانت» لرون تشيرنو في المركز الرابع.

اما كتاب «اندرو جاكسون ومعجزة نيو اورليانز» لبريان كيلميد ودون ياجر فحل في المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب.