  • الأحد , 14 يناير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الخطوط الجوية : نحو 160 الف مسافر تنقلوا عبر طائراتنا خلال كانون الاول

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بغداد – الصباح الجديد
اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تسجيلها زيادة في اعداد المسافرين في محطة مطار بغداد الدولي.
واوضح مدير عام الشركة المهندس ميران فريد في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه اليوم ان ” التقارير النهائية لوحدة الاحصاء في القسم التجاري للفترة من 1 كانون الاول 2017 ولغاية 31كانون الاول 2017 سجلت (162141)مسافر بضمنها (81332)عدد المسافرين المغادرين في حين بلغ عدد المسافرين القادمين لذات المحطة (80809) وبواقع (806) رحلة وبنسب امتلاء مرتفعة للطائرات”.
واضاف فريد ان ” الشركة وفرت جميع المستلزمات الضرورية في كافة المجالات وجعلتها في خدمة المسافر الكريم ، هذا ومن المتوقع ان تشهد هذه الاعداد زيادة خلال العام الجديد الذي شهد اطلاق الشركة لخدمات جدديدة في مجال احجز الالكتروني وافتتاح خطوط جديدة في عدة بلدان اقليمية ودولية”.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق.
رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير.
تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب.
لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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