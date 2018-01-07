أكثر من 10 ملايين مسافر تنقلوا عبر المطارات العراقية في 2017

بغداد – الصباح الجديد:

أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الاحد، احصائية للحركة الجوية للمطارات العراقية العاملة في البلاد لعام 2017، بلغ فيها مجموع المسافرين المغادرين والقادمين الى المطارات العراقية (‎(10365935 مسافراً، وبعدد رحلات بلغت (102812) رحلة.

وقال مدير سلطة الطيران المدني عباس عمران في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه، ان “هذه الإحصائية التي اصدرتها سلطة الطيران المدني شهدت تغيرات واضحة في معدل المسافرين والرحلات الى المطارات العراقية (بغداد ،البصرة ، النجف ،اربيل ، السليمانية) اذا ما قورنت بالسنوات السابقة والتي جاءت نتيجة جهد وعمل متواصل بالاضافة الى متابعة ميدانية لوزير النقل كاظم فنجان الحمامي مع مجموعة من التسهيلات والخدمات التي منحت لتعزيز واقع العمل “.

واضاف عمران ان “العدد الكلي للمسافرين المتنقلين عبر مطار بغداد الدولي بلغ ‎4072073 مسافر برحلات بلغت 36085 رحلة، كما بلغ مجموع المسافرين الى مطار البصرة الدولي 986174 مسافر وبلغ مجموع الرحلات فيه 13399 رحلة “.

واكد ان “المجموع الكلي للمسافرين المتنقلين الى مطار النجف الاشرف ‎3355721 مسافر ومجموع الرحلات فيه بلغت 26213 رحلة، والمجموع الكلي للمسافرين لمطار اربيل الدولي ‎1614334 مسافر وبرحلات بلغت 19758 رحلة، وفيما يخص مطار السليمانية الدولي فكان مجموع المسافرين المتنقلين فيه 337633 مسافر بمجموع الرحلات الهابطة والمغادرة بلغت 7357 رحلة “.