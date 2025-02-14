مركز طبي: اللقاح ضد السرطان سيكون متاحا للمرضى بعد عامين

الصباح الجديد – وكالات:

توقع المركز الوطني للأبحاث الطبية في وزارة الصحة الروسية البدء في علاج المرضى بلقاح mRNA المخصص لعلاج السرطان في غضون عامين ونصف.

أعلن ذلك كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية والمدير العام للمركز الوطني للأبحاث الطبية بالأشعة أندريه كابرين الذي اوضح: انه “قد يكون اللقاح متاحا بعد الانتهاء من اختبارات السمية والتجارب السريرية، وقد يستغرق هذا حوالي عامين ونصف”.

وأشار كابرين إلى أنه “تم بالفعل تجنيد المتطوعين للمشاركة في تجربة سريرية للقاح mRNA المخصص لعلاج السرطان. وأن اللقاح سيتم تقديمه للمرضى مجانا”.

وكان مدير مركز غاماليا للأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر غينسبورغ قد أعلن في وقت سابق بأن “تجارب اللقاح السريرية على البشر قد تبدأ في ايلول المقبل”، موضحا ان “الدراسات ما قبل السريرية للقاح السرطان أظهرت أن الدواء يثبط تطور الورم”.

وأضاف، أن “أول الأشخاص الذين يتلقون لقاح السرطان الجديد في التجارب السريرية يمكن أن يكونوا المرضى المصابين بسرطان الجلد وسرطان الخلايا الصغيرة في الرئة”، كما ويخطط العلماء أيضا “لتطوير نماذج لأمراض السرطان بهدف إعداد لقاحات mRNA المخصصة ضدها، بما في ذلك ضد سرطان الكلى والثدي والبنكرياس”.

وأشار غينسبورغ إلى أنه “وفقا للخطة المقدمة إلى وزارة الصحة الروسية، يخطط الحصول على تصريح باستخدام اللقاح في أغسطس/آب المقبل، بحيث يمكن البدء في إعطائه للمرضى في سبتمبر/ايلول المقبل في إطار التجربة السريرية”.