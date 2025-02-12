إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة “نبض بغداد” لإعادة تأهيل شارع الرشيد

بغداد – الصباح الجديد:

في إطار الجهود المستمرة لإحياء التراث العمراني وتعزيز التنمية الاقتصادية في العاصمة بغداد، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة العراقية، وأمانة بغداد، ووزارة الثقافة، عن إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة “نبض بغداد”، الخاصة بتأهيل شارع الرشيد، أحد أعرق وأهم الشوارع التراثية في البلد.

وتهدف هذه المرحلة إلى إعادة إحياء الطابع المعماري الفريد لشارع الرشيد، وتحسين بنيته التحتية، وتفعيل دوره كمركز اقتصادي وثقافي نابض بالحياة، ما سيسهم في تنشيط السياحة التراثية، بعد اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية 2025، وجذب الاستثمارات، فضلًا عن توفير بيئة حضرية تعكس الهوية التاريخية لبغداد.

وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في دعم المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تحسين المشهد العمراني والاقتصادي للعاصمة، إذ لعبت المصارف الخاصة العراقية دورًا محوريًّا في دعم هذا المشروع، من خلال المساهمة الفاعلة في تمويل عمليات التأهيل وإعادة الإعمار.

إن استمرار تنفيذ مبادرة “نبض بغداد”، يعكس الالتزام بتطوير البنى التحتية لمدينة بغداد وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن تعزيز دورها كمركز اقتصادي وثقافي مزدهر، ويمكّنها من استعادة مكانتها بوصفها واحدة من أهم العواصم التاريخية في المنطقة.

وندعو جميع الجهات المعنية والمجتمع المدني إلى المساهمة الفاعلة في إنجاح هذه الجهود، ونؤكد التزامنا بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة، لما لها من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني وقطاع السياحة والتراث.