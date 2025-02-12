جواد الشكرجي يتحدث عن مهرجان نينوى السينمائي الدولي

متابعة – الصباح الجديد:

تحدث الفنان الكبير جواد الشكرجي عن مهرجان نينوى السينمائي بدورته الاولى الذي ترأسه والذي اختتم مؤخرا في مدينة الموصل الحدباء ومشاركة سينمائيين عراقيين عربا واكرادا فيه ، وقال الشكرجي لوسائل إعلام محلية: إن “مهرجان نينوى السينمائي الدولي في دورته الأولى كان بإرادة ومثابرة للأخ ليث عسكر، الذي حاول أن يحصل على دعم مباشر من وزارة الثقافة والسياحة والآثار”، مشيراً إلى أنه “تم دعم هذا المهرجان، وهناك أيضاً توجيه ورعاية من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ودعم من قبل محافظ نينوى عبد القادر الدخيل”.

وبيّن أن “كل هذه العناصر ساهمت في إنشاء وتقديم هذا المهرجان اليوم بنسخته الرائعة”، لافتاً إلى أن “التحضير كان سريعاً، أي أن العملية لم تأخذ أكثر من شهرين من حيث الدعم والتحضيرات والاستعدادات، وصولاً إلى إعلان فترة المهرجان”.

وأشار الشكرجي إلى أنه “كان هناك حضور عربي من سوريا ومصر ومن فناني العراق”، مشيراً إلى “الأهم وهو الحضور الجماهيري المتعطش لحضور هذه الفعاليات الثقافية والسينمائية، . أنا سعيد بهذا المهرجان في دورته الأولى، وإن شاء الله ستكون هناك دورات قادمة، ولربما سيتم دعم هذا المهرجان بشكل أكبر، كما نحاول أن نعمّم هذه الفكرة وهذه المبادرة في عموم العراق”.

ولفت إلى “حضور مخرجين كورد في المهرجان من دهوك وزاخو وأربيل، كما ستكون هناك مساهمات كوردية أيضاً مختلفة ما بين ضيوف وعروض سينمائية”، مشيراً إلى أن “كوردستان الآن فيها حركة ثقافية وسينمائية رائعة، وهناك شركات إنتاج ومخرجون”.

وأردف قائلاً: “أنا أحب الكورد، فهم أصدقائي منذ زمن طويل. الشعب الكردي له هوية وثقافة ودور راسخ في العراق والمنطقة العربية، لذلك فإن الفنانين الكرد ستكون لهم حظوظ كبيرة في الإنتاج المحلي والعربي والدولي”.