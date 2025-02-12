ميس كمر في مسلسل يروي قصص نساء تجاوزن الأربعين

الصباح الجديد – وكالات:

يعرض في رمضان 2025 مسلسل “أم 44” الذي يحكي قصص نساء تجاوزن عمر الأربعين في إطار درامي اجتماعي، ويغوص في تفاصيل حياتهن اليومية وجوانبها المختلفة.

شاركت الفنانة العراقية ميس كمر عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام” مقطع فيديو ظهرت فيه إلى جانب الفنانة جومانا مراد ولولوة الملا وليلى عبد الله وفاطمة الصفي.

وعلّقت كمر على مقطع الفيديو، بالقول: أم 44 قريبًا على MBC “.

تناول المسلسل قصص من حياة مجموعة من النساء بعد الأربعين، يواجهن تحديات عاطفية واجتماعية في إطار يمزج بين الكوميديا السوداء والدراما.

وتؤدي سمية الخشاب دور “مهيتاب”، وهي سيدة مصرية تعيش مع زوج عربي، أما جومانا مراد فتجسد شخصية “صباح”، المرأة الشامية المتزوجة برجل سعودي، فيما تؤدي فاطمة الصفي دور أم متصالحة مع نفسها وواقعها الاجتماعي، وتقوم ميس كمر بتجسيد شخصية “خاتون”، امرأة غيورة وعصبية لكنها ذات قلب طيب، فيما تشارك إيمان الحسيني في دور “مضاوي”، ذات الشخصية القوية، أما عبير أحمد فتقدم دور “هند”، المرأة التي تعيش علاقة مع شاب أصغر منها.

ويجمع المسلسل إلى جانب هؤلاء النجمات، مجموعة من النجوم العرب من العراق والكويت والإمارات والسعودية، منهم هدى الخطيب، حمد أشكناني، شهاب حاجيه، عزام النمري، هاشم نجدي، وغيرهم، وهومن تأليف هبة مشاري، وإخراج المثنى الصبح.