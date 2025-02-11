أسبوع ثقافي قطري في بغداد قريباً.

بغداد – الصباح الجديد:

يواصل وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني لقاءاته الرسمية ضمن حضوره فعاليات الأسبوع الثقافي العراقي بمشاركة نخبة كبيرة من الحرفيين وفناني التشكيل، بالإضافة إلى فرق فنية شعبية من الموصل والمحمودية ومناطق أخرى، قدموا نتاجاتهم الفنية، إلى جانب مشاركة عدد من المكتبات الأدبية والمقاهي والمطاعم البغدادية القديمة.

حيث التقى البدراني بمعالي وزير الثقافة القطري الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وقال: قدمت فعاليات الأسبوع الثقافي العراقي في دولة قطر، تجربة ثقافية مميزة تعكس تراث وحضارة وادي الرافدين وتأتي في إطار تعزيز التعاون الثقافي الثنائي بين العراق وقطر، وتضمنت مجموعة من الأنشطة التي تسلط الضوء على تنوع وثراء الموروث الثقافي العراقي.

من جانبه أشاد وزير الثقافة القطري بكل ما تم عرضه خلال الاسبوع الثقافي العراقي الذي قال عنه بأنه أضخم وأجمل أسبوع شاهده، عكس تنوع الثقافات العراقية كما حظي بإقبال جماهيري واسع من قبل القطريين ليطلعوا على جمال التراث الشعبي العراقي والموسيقى والمعارض التشكيلية والمطبوعات والازياء والاكلات العراقية المشهورة.

وجرى التباحث والتنسيق بشأن تنظيم أسبوع ثقافي قطري في بغداد وتحديد موعده لتحقيق التواصل الثقافي بين الشعبين الشقيقين.

بعدها زار البدراني جامعة باسيل في الدوحة والتقى رئيس مجلس إدارتها الدكتور علي بن فطيس المري ورئيس الجامعة الدكتور نظام هندي حيث قدم محاضرة تناولت العلاقة ما بين الثقافة والجامعة وتأثير الجامعة على المجتمع التي تتعدى أسوارها لتزود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالمعلومات والخبرات الأكاديمية.