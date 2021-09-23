السبت.. بدء الجولة الثانية لممتاز الكرة بإجراء خمس مباريات

فولتية نادي الكهرباء تصاعدت بفضل الدعم الإداري وجهود اللاعبين

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المركز جدول مباريات الجولة الثانية من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز، اذ تنطلق الجولة يوم السبت المقبل الموافق 52 أيلول الجاري باقامة خمس مباريات، اذ يضيف ملعب التاجي مباراة سامراء والقوة الجوية، ويتواجه نوروز مع النفط في ملعب السليمانية، وزاخو يضيف الكرخ، ويلتقي القاسم والصناعة في ملعب الكفل، وتقام جميع المباريات في الساعة الثالثة والنصف عصرا، في حين تجرى مباراة نفط ميسان ونفط الوسط في ملعب ميسان الأولمبي في الساعة السادسة والنصف مساء.

وتستكمل بقية مباريات الجولة في اليوم التالي، فيلعب الديوانية والزوراء في ملعب الاول، ويلتقي الكهرباء والشرطة في ملعب التاجي، وتقام المباراتان في الساعة الثالثة والنصف عصرا، في حين يشهد ملعب فرانسوا حريري مباراة أربيل وأمانة بغداد في الساعة السادسة والنسف مساء، ويلتقي الطلبة والنجف في ملعب الشعب الدولي في الساعة السادسة مساء، ويضيف ملعب الفيحاء مباراة الديربي البصري بين نفط البصرة والميناء في الساعة الثامنة والنصف مساء.

وكانت مباريات الجولة الاولى شهدت تحقيق فريق الجوية فوزا صعبا بهدف من دون مقابل على حساب فريق القاسم في الجولة الاولى لدوري الكرة الممتاز في ملعب الشعب الدولي، حامل اللقب حقق فوزه بامضاء اللاعب ضرغام إسماعيل في الدقيقة 30، وفي المباراة التي تلتها، قاد المحترف الجزائري لهواري الطويل فريقه الزوراء للفوز على الصناعة، بهدف دون رد، فريق الصناعة العائد إلى الدوري الممتاز الموسم الحالي، لم يكن صيدا سهلا في المواجهة ، بل أحرج الزوراء في دقائق كثيرة من المباراة.وعانى الصناعة بعد طرد مدافعه ماجد جواد في الدقيقة 36، قبل أن يتلقى هدف المباراة الوحيد، برأسية لهواري التي استقرت في شباك الحارس علي مطشر في الدقيقة 43.

في حين تعادل الميناء واربيل في ملعب الفيحاء سلبا.. وفي مباراة أخرى ضيفها ملعب النجف الدولي، حقق نفط الوسط الفوز الثمين على ضيفه سامراء العائد إلى دوري الاضواء بهدف من دون رد سجله اللاعب حسن داخل في الدقيقة 30، في وقت فاز فريق الكهرباء على أمانة بغداد بهدفي مهيمن سليم ملاخ في الدقيقتين 65 و68.. ويبدو ان الإدارة كان لها دورا ايجابيا في تحقق الفوز بعد ان صرفت مبالغ الدفعة الاولى للاعبي فريق الكهرباء قبل يوم المباراة، بالتالي أتى العطاء متوازيا مع تطلعات الإدارة وكذلك جهود اللاعبين وملاكهم التدريبي بقيادة المدرب الشاب لؤي صلاح.

وكانت افتتاح الجولة شهدت فوز الشرطة على الطلبة بهدف السوري محمد مواس في الدقيقة 42، وزاخو على نوروز بهدفين مقابل هدف واحد ففي الدقيقة 23، حصل زاخو على ركلة جزاء، سجل منها المحترف البرازيلي لوكاس سانتوس الهدف الأول.وفي الشوط الثاني شهدت المباراة إثار أكبر، بعدما نشط فريق نوروز وعادل النتيجة، في الدقيقة 56، عبر لاعبه آسو رستم.وضغط زاخو في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وسجل محترفه البرازيلي فرانك سيدريك الهدف الثاني، في الدقيقة 86.

وبالنتيجة ذاتها فاز نفط البصرة على الكرخ، وبرغم البداية السريعة للكرخ، والذي افتتح النتيجة بعد مرور دقيقتين فقط، من توقيع عماد محسن، لكن نفط البصرة تمكن من العودة.وأدرك نفط البصرة، التعادل في الدقيقة 30 بواسطة أحمد عبد الكريم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب مصطفى هادي من إحراز الهدف الثاني لنفط البصرة في الدقيقة 54.وحصد نفط البصرة، أول 3 نقاط في رصيده، في حين ظل الكرخ من دون نقاط. وتعادل النفط ونفط ميسان من دون أهداف.