المحافظ الرياضي «الخفاجي» إنموذجاً

برغم الظروف الصعبة التي مرت بها محافظة ذي قار في السنوات السابقة ولا سيما البنى التحتية «للرياضة»، وغياب المنشآت الرياضية وخمول الألعاب والاتحادات والأنديةإ.الاّ أنه مع تكليف الدكتور احمد الخفاجي محافطاً لذي قار من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بدأت الحياة تعود للرياضة، إذ التقى الخفاجي وزير الشباب عدنان درجال وطرح عليه جميع مشكلات الرياضة في ذي قار، ولا سيما الملعب الأولمبي والإدارة المحلية، وملاعب أخرى في الأقضية والنواحي .ومن ثم قدّم المحافظ الرياضي الخفاجي، دعماً كبيراً لجميع الأندية ومنها الناصرية والفرات والشطرة .

وتابع بنحوٍ مباشر منتخب العراق لكرة الطاولة الذي يقوده المدرب عقيل جبار في بطولة العرب في الاردن وقدّم لهم الدعم المادي والمعنوي، واستقبلهم عند وصولهم الى ذي قار وأوعز بتجهيز القاعة الرياضية المعنية بهذه اللعبة .

وقد أثبت الخفاجي أنه عكس المحافظين السابقين، إذ أولى اهتماما كبيرا لقطاع الشباب والرياضة، وما يلاحظه القاصي والداني اليوم من الأنشطة والفعاليات الرياضية التي يقف خلفها محافظنا الرياضي من دعمه وتكريمه السخي لأبنائه الرياضيين في شتى الألعاب الرياضية الذين حققوا مراكزا متقدمة في بارالمبياد طوكيو، إذ استقبل الخفاجي البطل العالمي جرّاح نصّار وزميله احمد غني اللذين حققا مراكز جيدة في البطولة، وتم تكريم نّصار بسيارة هدية من المحافظ الرياضي الدكتور احمد غني الخفاجي لحصوله على فضيّة طوكيو .

وأولى المحافظ الرياضي اهتماما لاتحاد الشطرنج بعد أن افتتح بنفسه بطولة أور الدولية، وقد نقل بنفسه بيدق الشطرنج، معلناً افتتاح هذه البطولة الدولية التي شارك بها لاعبون من شتى المحافظات .

وقدّم المحافظ الرياضي دعماً للصحافة الرياضية من خلال لقائه بالمؤسسات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، والاستماع لمشكلاتهم، وبذلك نبارك ونشد على أيدي المحافظ الرياضي هذه الخطوات الكبيرة في دعم الرياضة والرياضيين.

كاظم الـعبيدي