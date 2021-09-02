الحكومة المحلية في البصرة تؤكد مواصلةالعمل لتنفيذ العديد من المشاريع التربوية

خلال اللقاء مع ممثلة منظمة اليونسيف في العراق

البصرة ـ سعدي السند:

بحث النائبان الاول والثاني لمحافظ البصرة مع ممثلة منظمة الونيسف في العراق ، شيما سان غوبتا ، الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية، وتطوير مدارس المحافظة .

خطة حكومية كبيرة لدعم القطاع التربوي

واكد النائبان المهندس محمد طاهر التميمي والدكتور ضرغام الاجودي ان الحكومة المحلية في البصرة ، وضمن خطتها لدعم القطاع التربوي لعام 2021 ، وايضا حال وصول التخصيصات المالية وعندما يصبح هناك دعم لصندوق ( البترو دولار ) فمن الممكن العمل على وفق الخطة التي قدمتها الامم المتحدة حول مشروع انشاء الصفوف التمهيدية الخاصة للاطفال كروضات مصغرة ، ومن ثم تعميم هذه التجربة على جميع المدارس الابتدائية في مدارس البصرة فيما اكد الجانبان على ضرورة الاسراع بفتح مشروع الصفوف التمهيدية والتي ستكون أنموذجا لهذا المشروع في قضاء شط العرب ، وذلك خلال اللقاء الثاني الذي جمعهما في مقر الحكومة المحلية.

انجاز المئات من المشاريع التربوية

واكد نائبا محافظ البصرة ان الحكومة المحلية بالبصرة قامت بتنفيذ العديد من المدارس ، وقد نفذت عام 2019 قرابة 235 مدرسة ، ومع ذلك تبقى البصرة بحاجة الى المزيد من المباني المدرسية بسبب الاكتظاظ الملحوظ للطلاب الذي تشهده البصرة جراء الدوام الثلاثي الذي لازالت تشهده بعض مدارس البصرة ، وستعمل الحكومة المحلية رغم ذلك على انشاء صفوف تمهيدية لتكون رياضا للأطفال ، وتصبح ملحقة بالمدارس الابتدائية من اجل الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية في المحافظة

وقدما ايضا لممثل منظمة الونيسف في العراق ، شرحا وافيا حول مشروع المدارس الحكومية الدولية في المحافظة الذي من المؤمل افتتاحها خلال هذا العام ضمن المعايير الدولية ، وذلك في إطار تشجيع الأفكار الابداعية ، والحلول المبتكرة التي تهدف إلى إصلاح التعليم في البصرة ، و والرقي به إلى مصاف الدول المتقدمة.

وتناولا مع ممثل الامم المتحدة بالعراق اهمية الاستعجال بأنشاء الصفوف الثلاثة المقرر استحداثها كنموذج في بعض مدارس قضاء شط العرب ، واختبار هذه التجربة والاستفادة منها لتعميمها على بقية مدارس البصرة ، وستكون الحكومة المحلية داعمة كليا لهذه الخطوة من اجل الارتقاء بالواقع التعليمي ، فيما وعدت ممثل الامم المتحدة بالعمل والاسراع بتقديم وتنفيذ هذا المشروع التعليمي التجريبي والوصول الى النتائج المرجوة لدعم القطاع التربوي في البصرة.

روضات مصغرة في كل مدرسة ابتدائية

وكان النائبان الاول والثاني لمحافظ البصرة قد التقيا قبل ايام بأعضاء من ، منظمة اليونيسيف ، وبحثا معهم الية تطوير المدارس في محافظة البصرة، وكما تناول اللقاء بناء روضات مصغرة في كل مدرسة ابتدائية لانشاء صف تمهيدي خاص بالأطفال، وجرى الاتفاق الى على تطبيق هذه التجربة كنموذج في قضاء شط العرب اولا، وبعدها الانتقال بهذه التجرية لتطبق وتشمل بقية المدارس الابتدائية الأخرى في البصرة .