جراح يحزر أولية ميدالية فضية في طوكيو

يوم حافل للأثقال وسنتمتر واحد يحرم العراق من الذهب

طوكيو – عمار طاهر/ موفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

هشام السلمان/ موفد اللجنة البارالمبية:

حقق العراق اول ميدالية ملونة في دورة الألعاب البارالمبية الجارية حاليا في طوكيو خلال المدة من 24 آب ولغاية 5 أيلول المقبل عندما أحرز البطل جراح نصار الوسام الفضي في فعالية رمي الثقل فئة (F40) بفارق سنتيمتر واحد عن اللاعب الروسي دنيس جوندفلوف الذي خاض المنافسات تحت العلم الباراولمبي.

تألق جراح

وسجل البطل جراح نصار رقما جديدا قدره (11.15) م محطما رقمه الشخصي (10.76) م في بارالمبياد ريو 2016 والرقم العالمي المسجل باسم اللاعب البرتغالي ميغيل مونتيرو (11.01) بعد ان خاض المسابقة بقوة وذكاء حيث سجل أعلى رمية في المحاولة السادسة والأخيرة (11.15)م ليتفوق على اللاعب الروسي الذي سجل اعلى رمية في المحاولة الأولى (11.2)م.. وعمت الفرحة البعثة العراقية التي كانت حاضرة في الملعب الأولمبي الذي تجري عليه فعاليات العاب القوى فالفارق بين جراح وجوندلوف في الرميتين يبلغ (13سم) الا ان الروسي عاد وسجل (11.16) م.. وأحرز المركز الثالث اللاعب البرتغالي ميغيل مونتيرو برقم (10.76) م وفي المركز الرابع اللاعf9) م بالمركز السادس الألماني يانس فاسكير (10.16)م وبالمركز السابع الهولندي تاك زنفيلد (10.04)م بالمركز الثامن السنغافوري محمد نوردن (9.92)م بالمركز الأخير لاعب بهامس جولشن (6.31)م.من جهة أخرى قال رئيس اتحاد العاب القوى مهدي باقر ان الاوسمة لن تقتصر على فعالية رمي الثقل فلدينا العديد من المفاجأت بالمنافسات المقبلة ومنها العداء علي مبارك الذي سيخوض اليوم الاثنين التصفيات الأولية فقد عاهدنا على تحقيق وسام بارالمبي ان شاء الله.

يوم حافل

يواصل الرباعون العراقيين اليوم الاثنين منافسات رفع الاثقال التي تقم على منتدى طوكيو الدولي حيث يتبارى رباعان ورباعتان في يوم حافل وطويل يتوقع فيه ان يخطف العراق أحد الاوسمة الملونة.. ويستهل الرباع عباس محمد نيسان في تمام الساعة (11) صباحا بتوقيت طوكيو منافسات الاثقال في وزن (107) كغم الى جانب 8 رباعين يمثلون المكسيك وأوزبكستان واذربيجان وإيران وماليزيا والولايات المتحدة وجورجيا علما ان الرقم العالمي مسجل باسم الرباع المنغولي سودنمابلجي برقم (247) كغم المتواجد في لائحة الرباعين الى جانب الرباع العراقي والرقم البارالمبي باسم رباع كرين لاند برقم (238) كغم.

اثقال السيدات

وفي مسابقة السيدات تتنافس في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت طوكيو الرباعة حنان ماجد ضمن فعاليات وزن (86) كغم الى جانب 8 رباعات يمثلن مصر وروسيا والبحرين والأردن وكوريا ونيجيريا وتشيلي والصين علما ان الرقم العالمي (150.5) كغم في هذا الوزن مسجل باسم الرباعة النيجيرية اوليفا ملاوي في بطولة العالم بمانشستر عام 2021 في حين أن الرقم البارالمبي (130) كغم مسجل باسم الرباعة المصرية رندة محمد في ريو عام 2016 علما ان الرباعة النيجيرية ستكون حاضرة في السباق.

وتتنافس أيضا الرباعة هدى مهدي في منافسات الاثقال للسيدات في الساعة الرابعة والنصف بتوقيت طوكيو ضمن وزن (+ 86) كغم الى جانب 7 رباعات يمثلن بلدان المكسيك ومصر ونيجيريا وكوريا وبولندا والصين علما ان الرقم العالمي (143) كغم في هذه الفعالية يعود الى الرباعة الروسية ميرة مارتوف في دبي 2021 والرقم البارالمبي (138) كغم مسجل باسم الرباعة النيجيرية امولوي في ريو 2016.

بطل من ذهب

وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت طوكيو يشارك الرباع الذهبي فارس سعدون في منافسات وزن (+107) كغم 7 رباعين يمثلون كوريا ومصر وإيران والأردن وأوزبكستان وكولمبيا واليونان عاما ان الرقم العالمي مسجل باسم الرباع الإيراني سمند رحمان (310) كغم في ريو 2016 والرقم البارالمبي (310) كغم مسجل أيضا باسم نفس اللاعب في ريو عام 2016.. وتعول البعثة العراقية على الرباع فارس سعدون في احراز أحد الاوسمة الملونة حيث يعد أحد ابطال البارالمبية المعروفين على مستوى اسيا والعالم.