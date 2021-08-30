حمودي يرعى ختام الدورة التدريبية والتحكيمية لاتحاد التايكواندو

إعلام اللجنة الأولمبية

حضر رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية السيد رعد حمودي ختام الدورتين التدريبية والتحكيمية للتصنيف التي أقامها الاتحاد العراقي المركزي للتايكواندو في قاعة المركز التخصصي للعبة.وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية بدور الاتحاد في إقامة هكذا دورات التي من شأنها الارتقاء بواقع اللعبة ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم، مبدياً إستعداد اللجنة الأولمبية لدعم جميع الاتحادات الوطنية لاقامة مثل هذه الدورات التدريبية والتحكيمية.

من جانبه قال رئيس إتحاد اللعبة الدكتور إبراهيم البهادلي ان الدورة التي أنطلقت فعالياتها يوم الأربعاء المنصرم حققت النجاح المرجو منها، والذي سيصب في مصلحة اللعبة من خلال مواكبة اخر التطورات التي يشهدها العالم في فنون التايكواندو.وأضاف البهادلي ان حضور السيد رئيس اللجنة الأولمبية كان له الأثر البالغ في نفوس جميع المشاركين مؤكداً ان متابعة وحرص السيد رعد حمودي يمنح أسرة التايكواندو حافزاً لمواصلة العمل وتحقيق الانجازات.