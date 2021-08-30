الوطني يبدأ اليوم تحضيراته للقاء كوريا الجنوبية.. الخميس

متابعة ـ الصباح الجديد:

وصلَ وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى سيئول، وذلك لملاقاة منتخب كوريا الجنوبية يوم الخميس المقبل في افتتاح التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022. واستغرقت رحلة منتخبنا الوطني 12 ساعة عبر طائرة خاصة للخطوط الجوية العراقية، قبل أن يخضع وفد المنتخب إلى اجراءات احترازية مشددة في مطار سيئول لساعة ونصف الساعة، قبل أن ينتقل الوفد إلى فندق خاص بالحجر الصحي، وذلك كي يخضع جميع اعضاء الوفد لمسحة كورونا، ومن ثم الانتقال إلى فندق الإقامة اليوم الاثنين.

ولن يخوض منتخبنا الوطني حصته التدريبية أمس، بسبب الاجراءات المشددة من قبل الجانب الكوري، بينما سيباشر المنتخب تدريباته اليوم الاثنين، تحضيراً لمباراة كوريا الجنوبية ضمن مباريات المجموعة الاولى للتصفيات الآسيوية .

يذكر أن الهولندي ديك أدفوكات، المدير الفني لمنتخب العراق، كان قد أعلن عن قائمة أسواد الرافدين لمباراتي كوريا الجنوبية وإيران، حيث استعان بـ25 لاعبا هم: “فهد طالب وأحمد باسل ومحمد صالح لحراسة المرمى، وأحمد إبراهيم وعلي فائز وسعد ناطق وميثم جبار وكرار عامر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي وفرانس بطرس لخط الدفاع.وأمجد عطوان وصفاء هادي وسجاد جاسم وبشار رسن وشيركو كريم وهمام طارق ومحمد قاسم وجاستين ميرام وأمير العماري وإبراهيم بايش لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة ومهند علي وأيمن حسين لخط الهجوم.

من جانب اخر، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مواجهتي العراق ضد إيران وأستراليا أمام الصين في ملعب محايد في الدوحة لأسباب أمنية وأخرى متعلقة بقيود كوفيد-19.. وستقام المباراتان على ستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية حيث ستتقابل أستراليا مع الصين في الثاني من أيلول ويلعب العراق مع إيران بعدها بخمسة أيام.وقال الاتحاد الآسيوي في بيان “في أعقاب تقييم الظروف الأمنية في العراق وسوريا وكذلك التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19 في أستراليا والصين، فقد تقرر أن المباريات المقبلة للمنتخبات الأربعة على أرضها ستقام على ملاعب محايدة ضمن جهود الاتحاد الآسيوي لتوفير أفضل معايير السلامة والأمان وتأمين خوض المباريات وفق أفضل الظروف لجميع أطراف اللعبة”.

ويلعب العراق وإيران في المجموعة الأولى، في حين تلعب أستراليا والصين في المجموعة الثانية بالدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.. ويتأهل أول منتخبان في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات قطر العام المقبل.