الصناعة والكهرباء ونوروز ابطالا للمرحلة الثانية بالدراجات

السليمانية ـ ساجد سليم*

اختتمت في محافظة السليمانية بطولة المرحلة الثانية من دوري الدراجات العراقي بمشاركة اكثر من ٣٨ فريقا على مستوى العراق للفئات الاربعة متقدمين وشباب وناشئين ونساء، وسبق انطلاق البطولة المؤتمر الفني الذي عقد في ممثلية اللجنة الاولمبية في السليمانية بحضور رئيس واعضاء الاتحاد المركزي للدراجات وممثلي ومدربي الفرق المشاركة في البطولة التي جرت منافساتها على طريق سيتك وبدأ اليوم الاول بسباق المتقدمين لقطع مسافة ١٢٠ كم للفردي العام، هيمن على هذا السباق فريق نادي الصناعة محرزا المركز الاول وحل ثانيا نادي جيهان من اربيل بترتيب الثاني اما نادي كوية حل ثالث الترتيب واربيل جاء رابعا ونادي الصوفية خامسا ونادي سولاف حل بالمركز السادس حيث شارك بهذا السباق ستة اندية.

وفي سباقات الشباب التي جرت بعد انتهاء فئة المتقدمين، تنافس في هذا السباق عشرة لاعبين لقطع مسافة ٢٠، كم لسباق الفردي ضد الساعة، جاء بالمركز الاول حسن علاء من الصناعة والثاني وهبي سليمان من دهوك والثالث يوسف يعرب من نادي الحدباء وحل سيداد سلام بالمركز الرابع من نادي دهوك .هذا وشارك في هذا السباق ثلاثة اندية وهي الصناعة ودهوك والحدباء من الموصل.

وفي سباقات الاولمبي للفردي العام فقد احرز المركز الاول مصطفى ابراهيم من الصناعة وحل محمد علي بالمركز الثاني من نادي جيهان اما الترتيب الثالث من نصيب اللاعب سربست عبدالله من اربيل .اما منافسات اليوم الثاني للنساء لقطع مسافة ٣٠ كم جاء بالمركز الاول نادي نوروز من السليمانية وحل نادي فتاة اربيل بالمركز الثاني ونادي افروديت بالمركز الثالث ونادي برايتي جاء رابعا ونادي خلاتي بنجوين خامسا ونادي السياحة سادسا ونادي اليات الشرطة سابعا هذا وشارك في هذا السباق ١٧ نادي يمثلون الفرات والوسط والجنوب والشمال .

وبالنسبة لمنافسات الناشئين للفردي العام لقطع مسافة ٤٠ كم ، جاء الكهرباء بالمركز الاول وحل نادي المستقبل بالمركز الثاني ونادي رانية بالمركز الثالث واربيل بترتيب الرابع ونادي بابا كركر خامس الترتيب ونادي الشهداء والجرحى سادس الترتيب والدغارة سابعا والنجدة ثامن الترتيب.

المنسق الإعلامي لاتحاد الدراجات