كلية الطب في جامعة البصرة تناقش خمسة بحوث لطلبة البورد

تعد من الصروح العلمية الوطنية

البصرة ـ سعدي السند:

اقيمت في كلية الطب بجامعة البصرة مناقشة بحوث مجموعة من طلبة البورد في فرع الطب الباطني وبحضور رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين حمادي وعميد كلية الطب الدكتور خليل اسماعيل الحمدي.

وتضمنت المناقشات خمسة بحوث مقدمة من طلبة البورد ، حيث تناول بحث الطالب حسام مصطفى لازم ( اعتلال الوظيفة الانبساطية للقلب بين مرضى فقر الدم المنجلي المعالجين بعقار الهايدروكسي يوريا ) واستنتج البحث اكتشاف الخلل الوظيفي الانبساطي في 93% من المرضى في هذه الدراسة ولا يوجد تأثير كبير للهايدروكسي يوريا.

وتناول بحث الطالب مصطفى مؤيد فاضل ( العلاقة بين تغيرات تخطيط القلب ومستويات البرولاكتين في الدم لدى المرضى الراقدين في وحدة الإنعاش القلبي CCU ) وركزت الدراسة على العلاقة بين احتشاء عضلة القلب المقترن بارتفاع مقطع T (STEMI) و احتشاء عضلة القلب الناجم غير المقترن بارتفاع مقطع T (NSTEMI) مع مستويات البرولاكتين في الدم مع مضاعفات احتشاء عضلة القلب في سبعة أيام.

وتوصلت الدراسة ان مستويات البرولاكتين في الدم كانت أعلى بشكل ملحوظ في المجموعة الأولى مقارنة بالمجموعة الثانية ، وكان الارتباط واضحًا أيضًا مع مضاعفات احتشاء عضلة القلب مثل قصور القلب.

أما بحث الطالبة سكينة ستار جبار المتضمن (تأثير الملوية البوابية على وظيفة الغدة الدرقية) و كان الهدف من هذه الدراسة هو لمعرفة ما إذا كانت هناك أي علاقة بين عدوى الملوية البوابية واضطرابات وظائف الغدة الدرقية،حيث لم تُلاحظ هذه نتائج هذه الدراسة أي فرق بين المرضى المصابين بعدوى الملوية البوابية والمجموعة الضابطة ، لكننا وجدنا أن النساء المصابات بعدوى الملوية البوابية مرتبطات بمستويات غير طبيعية من هرمون الغدة الدرقية أكثر من الذكور.

وتناول بحث الطالب علي كريم بوهان ( حواجز الأطباء والمرضى لبدء العلاج بالأنسولين في داء السكري من النوع الثاني في البصرة ؛ تقييم مقطعي ) حيث استنتجت هذه الدراسة أن حواجز الأطباء تتركز بشكل أساسي على مواقف المرضى وتفكيرهم تجاه الأنسولين، وبالرغم من أن هبوط السكر في الدم وزيادة الوزن من الآثار الجانبية المعروفة للأنسولين ، فإن أهم العوائق التي تؤثر على قرار المريض ببدء استخدام الأنسولين كانت مرتبطة بتأثيرها على الحياة الاجتماعية والاعتقاد الخاطئ بشأن ضرر الأنسولين.واعطت هذه الدراسة توصيات ضرورية بشأن زيادة التثقيف والوعي الصحي للمواطنين إتجاه استخدام الانسولين عند الاشارة اليه من قبل الطبيب.

كما تمت مناقشة بحث الطالبة زينب خالد عبدالرزاق(نتائج قسطرة الشرايين التاجية في المرضى المصابين بقطع الحزمة الكهربائية على تخطيط القلب في حالة الاستراحة)، وتناول البحث دراسة العلاقة بين نتائج القسطره للشرايين التاجيه لبيان شدة وامتداد التضيق في الشرايين التاجية عند المرضى المصابين بأمراض الشرايين التاجية وخلل الحزمة الكهربائية وكان الاستنتاج ان معدل تضيق الشرايين التاجية عالي بشكل ملحوظ في مرضى انقطاع الحزمة الكهربائية بانواعها الثلاثة وتدل على شدة و امتداد التضيق في الشرايين التاجية .

هذه هي كلية الطب في جامعة البصرة

كلية الطب في جامعة البصرة صرح علمي مهم وتنشد في فعالياتها التدريسية والمجتمعية التفوق في المواضيع الطبية التي تتعلق بالمشكلات الصحية وتتسابق في مهامها العلمية في التعليم الطبي الحياتي وفي الفعاليات البحثية في مواضيع مهمة تخص مختلف الأمراض وتسعى الكلية إلى تهيئة الخريجين لممارسة طبية متميزة تهتم مع التأكيد على ربط الممارسة الطبية مع مصلحة المجتمع.

العميد ومعاوناه يتحدثون

بهذه المقدمة أجمع المتحدثون لمكتبنا في البصرة عند اللقاء بهم للتعرف على المزيد عن فعاليات وأنشطة الكلية وقد شارك في الحديث الدكتور خليل الحمدي عميد كلية الطب والدكتور مرتضى المسافر المعاون العلمي لعميد الكلية والدكتور قيس كاظم باقر المعاون الأداري لعميد الكلية وأضافوا :

وتسعى الكلية ايضا الى التميز في برامج التعليم الطبي في الدراسات الأولية والعليا والتعليم المستمر بما يحقق تدريب الأطباء والأساتذة والباحثين، والتهيئة لإدامة بيئة علمية تؤكد على أحدث المعارف في العلوم الصحية وتؤدي بالضرورة إلى التفوق في التعليم والرعاية الصحية والبحوث الطبية الحيوية والى تحفيز السعي للتعلم الذاتي طويل الأمد وترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية التي تميز العمل في مجال العلوم الصحية، كما تسعى الكلية الى تجنيد وتطوير هيئة تدريسية بمواصفات عالية لتصبح الأفضل في مجال التعليم والبحوث.