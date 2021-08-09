لويس ساكو: المسيحيون في البلاد امام خطر الزوال جراء استهدافهم

يخافون الجماعات المسلحة والصراعات الطائفية والعرقية

السليمانية ـ عباس اركوازي:

قال البطريرك مار لويس ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك فى العراق، ان وجود المسيحيين في البلاد بات امام خطر الزوال.

واضاف ساكو في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان عدد المسيحيين في العراق كان لغاية عام 2003 يتجاوز المليون و500 الف شخص، الا انه الان اقل من 500 الف وهم من بقي في العراق.

وحذر ساكو من الخطر الذي تشكله التهديدات التي يواجهها المسيحيون في العراق، والتي تستهدف زوالهم خلال السنوات القليلة المقبلة، اذا استمر من قبل الجماعات المسلحة والصراعات الطائفية والعرقية.

واشار ساكو الى ان المسيحيين تعرضوا خلال السنوات السابقة، الى التهديد والخطف والقتل فى العديد من المدن بعد سقوط النظام، مما دفع بالعديد منهم إلى الهجرة، وهم الان يواجهون هاجس الخوف والقلق تجاه المستقبل خصوصا امام مؤشرات ومحاولات التغيير الديمغرافي لمناطقهم، في ظل عجز الحكومات المتعاقبة عن معالجة خراب البنى التحتية واعادة بناء الكنائس والمدارس والمنازل والاملاك، مشيراً الى انه لو لا الكنيسة لما بقى أحد منهم في العراق.