الملتقى الدولي الثالث للفن التشكيلي عنوانه “النيل يعانق بغداد”

وداد إبراهيم

استضافت وزارة الثقافة والسياحة والاثار الملتقى الدولي الثالث للفن التشكيلي بمعرضه الثالث لمجموعة من الفنانين المصريين والعراقيين تحت عنوان (النيل يعانق بغداد) على قاعة دائرة الفنون التشكيلية في الطابق الأرضي في مبنى وزارة الثقافة والسياحة وحمل المعرض شعار (بالفن نرتقي).

افتتح المعرض د. حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والاثار والذي رحب بان يحتضن العراق مجموعة من فناني العراق ومصر ليقدموا ابداعاتهم الفنية، التي تعطي للفن العراقي والحركة التشكيلية عنوانا عالميا.

شارك في الافتتاح عدد كبير من مدراء دوائر الوزارة والفنانين والاعلاميين والمهتمين بالفن التشكيلي.

وعلى هامش المعرض عزفت الفنانة (بان محمد شكيب) على آلة البيانو النشيدين الوطنيين العراقي والمصري، ومعزوفات عراقية ومصرية.

شارك في المعرض خمسون فنانا من العراق ومصر قدموا اعمالا في شتى الاتجاهات والاساليب الفنية ومن شتى الاجيال، ولم يكن هناك شرط للمشاركة في المعرض من حيث الموضوع وحجم العمل، فجاءت الاعمال العراقية بين لوحات بغدادية ولوحات عبرت عن الطبيعة في العراق، وايضا تجريدية لعدد من الفنانين من ضمنهم نادية العزاوي وتيسير كامل وامل عبود وصباح علوان وعادل الركابي وعباس الزهاوي واخرين، فيما قدم عدد من الفنانين المصريين اعمالا تعبر عن البيئة المصرية وحضارة الفراعنة وغيرها من اعمال عبرت عن الأساليب والاتجاهات الفنية في مصر.

الفنان التشكيلي المصري (احمد فتحي)، المنسق الفني بين وزارة الثقافة والسياحة والاثار ونقابة الفنانين المصريين قال: “حضرت وانا محمل بالمحبة والسلام من كل المصريين ومن الفنانين بالتحديد للعراق وشعبه، وهذا النشاط الأول لجمعية الفنانين المصريين مع وزارة الثقافة والسياحة والاثار في العراق، اذ شارك في المعرض سبعة عشر فنانا مصريا بأعمال تنوعت بين النسيج والأكريليك والزيتية لكبار الفنانين المصريين من ضمنهم محسن منصور ووحيد البلقاسي ووفاء كرم ونانيس عرفات واحمد فتحي واخرين، وكانت هناك رغبة كبيرة من فناني مصر للمشاركة في معرض مشترك مع الفنانين العراقيين، لذا لن يكون هذا النشاط الأخير، بل ان افواجا من الفنانين المصريين مستعدة للمشاركة مع الفنانين العراقيين في بغداد وفنانين من العراق سيشاركون في معارض تقام في مصر مستقبلا وهذا دليل على ان للفن لغة عالمية يقدمها الفنانون بالوان متنوعة”..

الفنانة العراقية اسيل على الطائي قالت عن مشاركتها: “شاركت في الكثير من المعارض المشتركة وقدمت عمل بورتريه لشخصية عراقية وتم تكريمي من وزير الثقافة والسياحة والاثار، ويقام هذا المهرجان الثقافي والفني على الرغم من الظروف الصعبة، من حرارة الجو وجائحة كورونا وهذا دليل على ان هناك من يسعى لدفع حركة التشكيل الى الامام من اجل ان يبقى المشهد الفني العراقي نابضا بالحياة”.

وعبر عدد من الفنانين العراقيين عن رغبتهم بالمشاركة في معارض مقبلة مشتركة مع فنانين من دول أخرى سواء في البلاد ام خارجها، ليطلع العالم على الفن العراقي في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها، وكي يطلع العالم على الاتجاهات الفنية التي يقدمها جيل الفنانين الشباب بالأخص الأكاديميين من خريجي كليات ومعاهد الفنون التشكيلية ومن اجل عرض الفن الرافديني من نحت ورسم كونها فنون عرفتها الحضارات العراقية منذ الاف السنين.