اقبال متصاعد على التلقيح في البلاد والأزمة النيابية: اللقاحات والكمامات الحل الوحيد للسيطرة على كورونا

البرلمان يعقد اجتماعا صحيا طارئا بسبب الفطر الاسود

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة الصحة والبيئة أمس الاثنين ان منافذ التلقيح في العاصمة بغداد وبقية المحافظات شهدت اقبالا متصاعدا من المواطنين لتلقي التطعيم المضاد لفايروس كورونا، وفيما اكدت خلية الأزمة النيابية، ان التلقيحات والكمامات تمثل الحل الوحيد للسيطرة على هذا الفايروس، حذرت من موجة رابعة له.

وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “جميع المنافذ في بغداد والمحافظات تشهد تزاحما واقبالا متصاعدا لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا”.

وجددت الوزارة تأكيدها توفر جميع اللقاحات من ٣ مناشئ عالمية جميعها رصينة واثبتت فعاليتها في الوقاية من الإصابة.

وفي السياق، عقد في مبنى مجلس النواب امس الاثنين، اجتماع نيابي صحي طارئ لمواجهة تطورات تفشي كورونا والدعوة لضرورة التطعيم ضده، فيما اشارت خلية الازمة النيابية الى تسجيل حالتين بالفطر الاسود بالعاصمة بغداد.

وبحسب بيان من المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب الثاني، فإن “بشير الحداد ترأس إجتماع لجنة الصحة والبيئة النيابية وبحضور النواب في خلية الأزمة النيابية ومدير عام صحة بغداد الرصافة د ..محمد جهاد، وجرى خلال الإجتماع بحث إجراءات وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا”.

وأكد الحـداد “على أهمية إستمرار التنسيق والتعاون بين المؤسسات الصحية وخلية الأزمة النيابية ولجنة الصحة والبيئة النيابية، مشددا على ضرورة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وتوصيات خلية الأزمة النيابية لتفادي الكارثة والوباء”.

وأشار بالقول انه “يجب الإستمرار بحملات التوعية والتثقيف للمواطنين بضرورة أخذ اللقاحات، وتوسيع المنافذ للتطعيم وتشديد الإجراءات الإحترازية الوقائية، وإزالة المعوقات وتأمين أكبر عدد من كميات اللقاحات وتوصيلها بشكل سليم للمراكز الصحية”، لافتا الى انه “يمكن الإستفادة من الجوامع والحسينيات في عموم محافظات العراق وجعلها منافذ للتلقيح وحماية أرواح المواطنين من هذا الوباء الخطير”.

وبدوره قال مقرر خلية الازمة وعضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، اليوم الاثنين، ان “الاجتماع يأتي على خلفية تشخيص حالتين للفطر الاسود في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد، ولمتابعة الموضوع بسبب ازدياد هذه الحالات مؤخرا في بغداد”.

وكان أورد مقرر خلية الازمة النيابية في وقت سابق من امس الاثنين، ان اللقاحات والكمامات تعد الحل الأهم والاكثر فاعلية لتجاوز خطورة الموجة الثالثة من كورونا، فيما اشار الى وصول كميات كبيرة من اللقاحات بأنواعها الثلاثة (فايزر، استرازينيكا، وسينوفارم).

وقال الموسوي في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان “الحل الوحيد لتقليل الإصابات والسيطرة على نسبتها، يكون من خلال أمرين مهمين أولهما اللقاح والثاني هو لبس الكمامات.