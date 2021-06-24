لجنة انضباط اتحاد الكرة تصدر حزمة من العقوبات

في ضوء اعتراضات للأندية

إعلام اتحاد الكرة

عقدت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، أول أمس، اجتماعاً لمناقشة اعتراضات الأندية والإساءات التي حصلت في بعض المباريات، وكما يلي: أولاً: لدى مناقشة اعتراض نادي سامراء على نادي البيشمركة ضمن دوري الدرجة الأولى، وبعد الاطلاع على الاعتراض المقدم من قبل نادي سامراء حول إشراك اللاعب (خسرو محمد أمين)، واطلاع اللجنة على عقد اللاعب مع نادي الكرخ بالعدد (1 / 11 / 321 ) في ( 19/8/2019 )، وكشوفات نادي الكرخ والمسجل فيه اللاعب بالرقم ( 3 )، وكذلك عقد اللاعب نفسه مع البيشمركة، تقرر معاقبة اللاعب ( خسرو محمد امين ) بالحرمان من اللعب لمدة سنة، وإحالة ملفه على لجنة اوضاع اللاعبين لتحديد مصيره بعد انتهاء مدة العقوبة وفق المادة الثالثة / 36 مسابقات ، على ان يعاد مبلغ الاعتراض بعد مرور سبعة أيام من تاريخ القرار ما لم يتم الطعن به استئنافاً .

ثانيا: ولدى مناقشة شكوى ( مدير ملعب الكفل ) فيما يخص أحداث مباراة ( القاسم والقوة الجوية ) ضمن دوري الكرة الممتاز، ولدى اطلاع اللجنة على شكوى مدير ملعب الكفل المرفوعة الى الاتحاد العراقي لكرة القدم عن طريق المدير العام لشؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة المتضمن طرد مشرف المباراة لموظفين منسبين لإدارة الملعب، تم استدعاء مشرف المباراة السيد ( حازم محمد علي ) ، وأدلى بإفادته التحريرية الذي اوضح فيها بأن واجبات المشرف تستدعي إخلاء الملعب من أي شخص عدا الفريقين المتباريين وطاقم التحكيم، كما اوضح ان ملعب الكفل يتضمن ثلاث إدارات وهي إدارة الملعب وإدارة نادي الكفل وإدارة نادي القاسم، وعليه تقرر رد الشكوى المقدمة ضد مشرف مباراة ( القاسم والقوة الجوية )، وذلك لكونه لم يتصرف خارج حدود واجباته، وقام بعمله بما يؤمن انسيابية المباراة وسلامتها، وتوجيه إنذار نهائي الى ادارة ملعب الكفل بضرورة إخلاء الملعب من أي أشخاص ليست لهم علاقة بالفريقين المتباريين .

ثالثا: ولدى مناقشة اعتراض نادي الصناعة على نادي أكد، وبعد الاطلاع على الاعتراض المقدم من نادي الصناعة على لاعب نادي أكد ( معين ايمن راضي )، ومراجعة استمارة المباراة التي وجد اسم اللاعب موجوداً فيها كلاعب أساسي، وبعد مفاتحة نادي أمانة بغداد، ورد الإجابة بالكتاب المرقم ( 413 ) في ( 21/6/2021 ) الذي أكد فيه أن اللاعب لم يمنح الاستغناء الرسمي ولم يراجع النادي بالرغم من توقيعه لعقد يمتد لمدة خمسة مواسم من ( 2017 لغاية 2022 ) ، وعليه تقرر معاقبة اللاعب ( معين ايمن راضي ) بالحرمان لمدة سنة واحدة وإحالة ملفه على لجنة شؤون اللاعبين لتحديد مصيره بعد انتهاء العقوبة وفق المادة الثالثة / 36 ، على أن يعاد رسم الاعتراض الى نادي الصناعة بعد مرور سبعة أيام من تاريخ القرار ما لم يتم الطعن به استئنافاً .

رابعا: ولدى مناقشة اعتراض نادي السياحة على نادي الجيش ضمن دوري الرديف، وبعد الاطلاع على اوليات الاعتراض المقدم من نادي السياحة الى الاتحاد بتاريخ ( 15/6/2021 ) بخصوص اللاعب ( الوليد خالد ) بالرقم ( 88 )، وقد تبين للجنة ان اللاعب قد سجل في كشوفات نادي الاسكان ( الخط الاول ) للموسم ( 2020-2021 ) بالرقم ( 36 )، وقد سجل في كشوفات رديف الجيش للموسم نفسه بالرقم ( 88 )، وقد تبين للجنة وجود اعتراض متقابل لنادي السياحة على الجيش في المباراة نفسها التي جرت يوم ( 13/6/2021 )، لذا تقرر:

مراجعة القرار السابق المرقم ( 121 ) في ( 16/6/2021) وفق المادة ( 133 ) انضباط الذي يخص اعتراض نادي الجيش على السياحة، وإلغاء قرارنا السابق المرقم ( 121 ) في ( 16/6/2021 ).. ثالثا – توحيد الاعتراضين لكونهما يخصان المباراة نفسها .. و إلغاء نتيجة المباراة لنجاح الاعتراض حسب الفقرة ( 12 ) من تعليمات لجنة المسابقات الذي ينص « في حالة وجود اعتراضين متبادلين بين الفريقين المتباريين ونجاح الاعتراضين تشطب نتيجة المباراة للكل «، وبدلالة المادة ( 65 /1 ) انضباط ، و معاقبة اللاعب ( الوليد خالد عبد الستار ) بالحرمان لمدة سنة ويحال ملفه على لجنة اوضاع اللاعبين لتحديد مصيره بعد انتهاء العقوبة وفق المادة الثالثة /36 مسابقات، على ان يعاد رسم الاعتراض للفريقين.

خامسا: ولدى مناقشة طلب مراجعة قرار نادي العلم، وبعد الاطلاع على طلب المراجعة، لاحظت اللجنة عدم تقديم اي دليل جديد مؤثر في القضية من قبل ( طالب المراجعة ) ، وذلك حسب ما نصت عليه المادة ( 133 ) انضباط ، وعليه تقرر رد طلب مراجعة القرار المقدم من نادي العلم لعدم شموله على أسبابه .

سادسا: ولدى مناقشة اعتراض نادي الاسكان على نادي الحرية ضمن دوري الناشئين ، وبعد الاطلاع على الاعتراض المقدم ضد لاعب ناشئة الحرية ( مصطفى عدنان ) ولدى مفاتحة قسم المسابقات لتزويدنا بكشوفات نادي الحرية لفئتي ( الناشئين والشباب ) ، كما اطلعت اللجنة على استمارة المباراة التي كان مسجلا فيها بالرقم ( 2 )، ولدى تدقيق كشوفات فريق الناشئين تبين عدم تسجيله في كشوفات الفريق لفئة الناشئين، وعليه تقرر عدّ فريق ناشئة الحرية خاسرا ( 0-3 ) امام الاسكان، وذلك وفق المادة الثامنة / اولا مسابقات، على ان يعاد رسم الاعتراض الى نادي الاسكان خلال مدة سبعة أيام ما لم يتم الطعن به استئنافاً.