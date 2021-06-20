من أشهر قصائد لميعة عباس عمارة

لو أنبأني العرّاف

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لو انبأني العراف

أنك يوماً ستكونُ

حبيبي

لم أكتُبْ غزلاً في رجلٍ

خرساء أًصلّي

لتظلَّ حبيبي

لو أنبأني العراف

أني سألامس وجه القمرٍ العالي

لم ألعب بحصى الغدران

ولم أنظم من خرز آمالي

لو أنبأني العراف

أن حبيبي

سيكونُ أميراً فوق حصانٍ من ياقوت

شدَّتني الدنيا بجدائلها الشقرِ

لم أحلُمْ أني سأموت

لو أنبأني العرّاف

أن حبيبي في الليلِ الثلجيِّ

سيأتيني بيديهِ الشمسْ

لم تجمد رئتايَ

ولم تكبُرْ في عينيَّ هموم الأمس

لو أنبأني العراف

إني سألاقيك بهذا التيه

لم أبكِ لشيءٍ في الدينا

وجمعتُ دموعي

كلُّ الدمعٍ

ليوم قد تهجرني فيه

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عاد الربيع

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عاد الربيع..

وانت لم تعد

ياحرقة تقتات من كبدي

عاد الربيع فألف وا أسفي

ألا تحس به.. إلى الابد

أنساك! كيف؟ والف تذكرة

في بيتنا تترى على خلد

هذا مكانك في حديقتنا

متشوقا لطرائف جدد

كم قد سهرنا والحديث ند

وعلى ذراعك كم غفا ولدي

وتهيب أمي شبه غاضبة

«برد الهواء، فأكملوا بغد»

تخشى عليك وكلها وله

أن تستمر وان تقول زد

وهنا مكانك حين يجمعنا

وقت الطعام بداك قرب يدي

وهنا كتابك في هوامشه

رأي وتعليل لمنتقد

ورسائل وردت وأعوزها

رد عليها بعد لم يرد

ياوجهة الريان من أمل

كيف احتملت تجهم اللحد

وحدي على شواطئ الأطلسي

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وحدي على شواطئ الأطلسي

ليس سوى ذكرك كل مؤنسي

من غرفتي … عفوا ً فليست غرفتي بل محبسي

أرقب من شباكها الأحياء ملء الشاطئ المشمس ِ

مجردين غير خيطين بقايا ملبسِ

من غرفتي أحكي عن الحب أنا ..

وعن هوى ً لم ألمس ِ

كفيلسوفٍ يصفُ الخمر التي..

لم يحتس ِ …

وداعا لميعة.. صوت الحرية المكلوم بالأسى