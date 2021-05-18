جامعة البصرة تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات التخصصية والمجتمعية

تابعتها الصباح الجديد :

البصرة – الصباح الجديد :

تابع مكتب الصباح الجديد في البصرة بالتنسيق والتعاون مع الزملاء في علاقات واعلام جامعة البصرة عددا من الأنشطة والفعاليات التي أقامتها الجامعة .

حلقة نقاشية عن سمات وخصائص الودائع المصرفية

فقد نظم مركز دراسات البصرة والخليج العربي بجامعة البصرة حلقة نقاشية عن سمات وخصائص الودائع المصرفية في العراق .

وتهدف الحلقة التي قدمتها التدريسية الهام خزعل ناشور إلى تسليط الضوء على تنمية الودائع المصرفية في المصارف العراقية وتشجيع المواطنين على الادخار المصرفي.

وناقشت الحلقة ظاهرة التسرب النقدي خارج الجهاز المصرفي والتي توظف في مجالات غير إنتاجية مما أثرت سلباً على القوة التمويلية للمصارف .

التكامل الإستراتيجي بإدارة الموارد البشرية

ونظم مركز التطوير والتعليم المستمر في جامعة البصرة ورشة عبر الإنترنت عن التكامل الإستراتيجي بإدارة الموارد البشرية.

وتهدف الورشة التي هي جزء من دورة تدريبية عن ادارة الموارد البشرية هُو تعريف المشتركين عن التكامل الإستراتيجي لكل ما يتعلق بإدارة الموارد البشرية والتأكيد على أنها احدى التخصصات ذات التطبيقات المهنية وتعريف المشتركين بإطار نظري عام لمفهوم الموارد البشرية واهدافها واهميتها ووظائفها .

وتضمنت الورشة التي قدمتها التدريسية اريج كريم رحمان التعرف على مفهوم إدارة الموارد البشرية على انها عملية الإدارة التي تقوم بتوفير ما تحتاج اليه المنشأة من الايدي العاملة والمحافظة عليها وتدريبها وتطويرها والعمل على رفع روحها المعنوية واستقرارها .

وأوصت الورشة بضرورة تمكين المشترك من تحليل المفاهيم بإدارة الموارد البشرية ومناقشة مدى ملاءمتها للتطبيق في مختلف المنظمات في القطاعين العام والخاص ومهارة التعامل مع الآخرين.

المنهجية العلمية للبحث القانوني

وصدر للتدريسي في كلية القانون بجامعة البصرة الدكتور علي عبد العال الاسدي كتابا بعنوان المنهجية العلمية للبحث القانوني والتعليق على القرارات القضائية والنصوص القانونية.

وتناول الكتاب الذي تضمن 188صفحة موزعة على اربعة فصول سلطت الضوء على منهجية الاصول العلمية في البحث العالمي في تحديد مشكلة البحث وفقا للاسس العلمية وتحديد عناصر المشكلة محل البحث تحديدا دقيقا ثم فرض الفروض ثم استخلاص النتائج فالبحث العلمي في علم القانون لا يقوم على العشوائية او اسلوب التجربة والخطاء بل يقوم منهج واصول علمية تبدأ بتحديد مشكلة البحث وهي الخطوة الاولى الضرورية والهامة في البحث العلمي فجانب مهم من قيمة البحث بقيمة المشكلة التي يعالجها وفهم هذه الاشكالية بشكل دقيق حتى يكون على الطريق الصحيح للوصول الى النتائج الصحيحة .

تحليل تلوي للعوامل المؤثرة على تراكيز مثبطات اللهب

وبحثت دراسة علمية اعدتها التدريسية في كلية العلوم بجامعة البصرة الدكتورة ليلى صالح زعلان بالتعاون مع فريق بحثي من جامعة بيرمنگهام في تحليل تلوي للعوامل المؤثرة على تراكيز مثبطات اللهب البرومية واسترات الفوسفات العضوية في الغبار الداخلي.

وبينت الدراسة اعادة النظر في التقييمات الحالية لتقدير مستوى التعرض البشري لموانع اللهب البرومية واسترات الفوسفات العضوية والتي تعد مواد سامة ومسرطنة بعد ان اثبتت الدراسات ان الغبار الداخلي في الابنية كالبيوت والدوائر وكذلك المركبات هو المصدر الرئيس لتعرض الانسان لتلك المركبات.

وتوصلت نتائج الدراسة الاخذ بنظر الاعتبار العوامل الاربعة وهي حجم جسيمات الغبار التي تم تحليلها ، التباين الزماني والمكاني للبيئة الداخلية اضافة الى الطريقة المستخدمة في الحصول على العينات عند اجراءات تقييم التعرض البشري لتلك الملوثات في المستقبل .

برامج الدراسات العليا المفتوحة في الجامعة

واستحدثت جامعة البصرة صفحة الكترونية متكاملة وخاصة من اجل التعرف على كافة برامج الدراسات العليا المفتوحة في الجامعة ولتسهيل اجراءات التقديم ومساعدة المتقدمين على الدراسات العليا للعام الدراسي 2021-2022.

حيث قامت جامعة البصرة بأنشاء صفحة الكترونية تحوي جميع المعلومات التي يحتاجها طالب الدراسات العليا عند تقديمه للدراسة والمتضمنة البرامج الدراسية لكل كلية والخلفيات العلمية المطلوبة ومواد الامتحان التنافسي إضافة الى إمكانية تواصل المتقدم مع الكلية المعنية ومع كلية الدراسات العليا عبر المركز الارشادي الالكتروني بالرابط المرفق.

وذكر رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين حمادي ان الصفحة الخاصة بالدراسات العليا تمنح خدمة الكترونية للمتقدمين بحيث يمكن للطالب أن يتعرف على كل ما يحتاج إليه من معلومات ويسهل عليه تحديد وجهة التقديم والتهيئة لكل مراحل التقديم والقبول.

كوفيد 19 واضطرابات الجهاز التنفسي .

ونظمت كلية العلوم في جامعة البصرة محاضره علميه عن كوفيد 19 واضطرابات الجهاز التنفسي ، وهدفت ألورشة التي تحدثت فيها الدكتورة سناء جميل ثامر الى التطرق عن انواع أجناس فايروس كورونا وآثار عدوى الفايروس المسببة للمتلازمة التنفسية الحاده الوخيمة SARS على الجهاز التنفسي وإعطاء ادله لفهم بايولوجية الاصابة وتسليط الضوء على المعرفة الحالية حول الفسيولوجيا المرضية للفايروس .

وتضمنت الورشة تصنيف الفايروس والأجناس وتركيب الفايروس والأعراض المرضية والتغيرات الفسلجية في خلايا بطانة الانف والحويصلات الرئوية وآلية حصول الجلطة في الاوعية الدموية في الرئة.

واوصت الورشة بضرورة تعزيز الفهم للفسيولوجية المرضية السريرية المتسببة عن الاصابة بالفايروس لتوجيه تطوير العلاجات المستقبلية.