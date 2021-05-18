الجوية يواصل صدارته لدوري الكرة الممتاز

التطبيعية توقع اتفاقية طبية في الإمارات

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكتسح فريق القوة الجوية شباك مضيفه نفط ميسان، برباعية نظيفة، مساء أول أمس، على ملعب ميسان الأولمبي، لحساب الجولة 31 من الدوري الممتاز.. فريق القوة الجوية سعى لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام النجف، فدخل المباراة بحرص كبير لتحقيق الفوز، وتمكن من التقدم في الدقيقة 25 عبر شريف عبد الكاظم.

وتمكن القوة الجوية من تعزيز تقدمه بواسطة الهداف أيمن حسين في الدقيقة (68)، فيما تكفل حمادي أحمد بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة (88).. وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع، سجل أيمن حسين الهدف الرابع لتنتهي المباراة بفوز الجوية برباعية نظيفة.ورفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة 66 في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد نفط ميسان الى النقطة 37 في المركز الحادي عشر.

وحقق فريق الشرطة فوزا متأخرا على الميناء، بنتيجة (3-2)، على ملعب الفيحاء، وشهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث تقدم الميناء بركلة جزاء في الدقيقة (24) سجلها حسام مالك.. وتعادل الشرطة بواسطة محمد قاسم في الدقيقة (43)، لينتهي الشوط الأول بنتيجة(1–1).. وانتفض الشرطة في الشوط الثاني، وسجل الهدف الثاني عبر محمد داود في الدقيقة (52).. لكن الميناء عاد للمباراة بهدف ثاني في الدقيقة (71) بأقدام اللاعب سيف جاسم.وأضاع أمجد عطوان ركلة جزاء للشرطة في الدقيقة (76) بعد أن نفذها خارج المرمى.لكن عطوان أحرز الهدف الثالث، بعد أن تلقى عرضية من محمد داود في الدقيقة (86).. وشهدت المباراة طرد 3 لاعبين حسام مالك وأحمد خالد من الميناء، وسعد ناطق من الشرطة، لتنتهي المباراة بفوز الشرطة (3–2).. واستعاد الشرطة وصافة الدوري برصيد 61 نقطة، فيما تجمد رصيد الميناء عند النقطة 38 في المركز التاسع.

كما.. حقق الزوراء فوزا مهما على القاسم بهدفين من دون رد، في ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة ذاتها، تقدم الزوراء عبر مهدي كامل في الدقيقة 48، وفي الدقيقة 64 لمست الكرة يد مدافع القاسم زكريا الإسماعيلي ليحتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها حسين علي الهدف الثاني.

ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة 59 في المركز الثاني مؤقتا فيما تجمد رصيد القاسم عند النقطة 29 في المركز السابع عشر.. وفي مباراة أخرى تمكن الكهرباء من تأمين بقائه، بفوزه على السماوة بهدف من دون رد، في الدقيقة 27 من توقيع مرتضى هديب.ورفع الكهرباء رصيده إلى النقطة 33 ليقفز إلى المركز 13 في حين تجمد رصيد السماوة عند النقطة 24 في المركز 19.

وخيم التعادل الإيجابي على مباراة الصناعات الكهربائية والديوانية، في ملعب نادي الصناعة.المباراة بالنسبة للفريقين كان عنوانها الهروب من المناطق المهددة بالهبوط، وبالتالي لعبا بحذر كبير، وتمكن الديوانية من خطف هدف في الدقيقة 23 عبر المهاجم فلاح عبد الكريم.

وفي الشوط الثاني حاول الصناعات الكهربائية العودة للمباراة، وفي الدقيقة 68 تمكن محمود أحمد من إحراز هدف التعديل.ورفع الديوانية رصيده إلى النقطة 32 في المركز 15 فيما رفع الصناعات رصيده إلى 31 في المركز 16.

من جانبها، أبرمت، أول أمس، الهيأة التطبيعية مع مركز الفيفا الطبي المتميز في دبي اتفاقية تقديم خدمات طبية في مجال الطب الرياضي لمدة سنة قابلة للتجديد، ووقع الاتفاقية مع مركز الفيفا الطبي رئيس الهيأة التطبيعية (إياد بنيان) بحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد الإماراتي يوسف حسين السهلاوي، والأمين العام للتطبيعية محمد فرحان.

وقالَ رئيس التطبيعية، إياد بنيان: إن مركز الفيفا الطبي المتميز هو المستشفى المعتمد من قبل الاتحادين الآسيوي والدولي، ويقدم خدمات طبية مميزة للرياضيين المصابين، لذلك انصبت جهودنا من أجل توقيع هذه الاتفاقية.

وأضافَ: مدة الاتفاقية سنة واحدة قابلة للتجديد من تاريخ توقيعها حتى 15 آيار 2022 وتشمل الاتفاقية معالجة إصابات اللاعبين الدوليين وغير الدوليين، وإجراء التداخل الجراحي والعلاج الطبيعي والفيزيائي، ويتكفل مركز الفيفا الطبي المتميز بإصدار تأشيرة للدخول الى الامارات.

وأشارَ بنيان إلى: ان هناك خصومات مالية تصل الى ٥٠٪ من الأجور على التداخلات الجراحية مع تسهيلات أخرى من حيث توفير العلاج التأهيلي في مركز الفيفا الطبي المتميز على أعلى المستويات، ولمدة ستة أسابيع مجانا بعد إجراء التداخل الجراحي للاعب المصاب، بعدها تكون بأجور مخفضة بنسبة ٥٠٪.واختتمَ رئيس الهيأة التطبيعية إياد بنيان بالقول: نهدف من وراء هذه الاتفاقية الى تسهيل مهمة اللاعب المصاب في العودة السريعة للملاعب، لاسيما ان مركز الفيفا الطبي المميز رائدٌ وفاعلٌ في مجال الطب الرياضي.