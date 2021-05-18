نادال يقهر ديوكوفيتش ويتوج بلقب روما الدولية للماسترز

النجم الصربي في صدارة التصنيف برغم الخسارة

العواصم ـ وكالات:

توج نجم التنس الإسباني، رفائيل نادال، بلقب بطولة روما الدولية للماسترز، بعد تغلبه في المباراة النهائية على غريمه الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، بمجموعتين مقابل واحدة (7/5) و(1/6) و(6/3)، مساء اول أمس.. وبدأ ديوكوفيتش المجموعة الأولى بأسلوب هجومي، وحافظ على أول أشواط إرساله، كما تمكن من كسر إرسال نادال ليتقدم بنتيجة (2/0).. لكن نادال عاد إلى أجواء المباراة سريعا، ورد كسر الإرسال، ليتمكن بعد ذلك من المحافظة على شوط إرساله، ليعادل نتيجة المجموعة بشوطين لكل لاعب.

وحافظ بعدها كلا اللاعبين على شوط الإرسال، حتى الشوط الحادي عشر، عندما فقد نوفاك إرساله بخطأ سهل، ليمنح التقدم لنادال، الذي حافظ بدوره على إرساله ليحسم المجموعة الأولى لمصلحته، بنتيجة (7/5)، بعد ساعة و14 دقيقة من المنافسة. . وفي المجموعة الثانية، تمكن نوفاك من كسر إرسال نادال، وحافظ على شوط إرساله، ليتقدم (4/1) في نتيجة المجموعة الثانية.وعجز بعدها نادال في الفوز بأي شوط، ليسيطر الإعصار الصربي على مجريات المجموعة الثانية، ويحسمها بنتيجة (6/1).. واشتدت المنافسة في المجموعة الثالثة، وحصل نوفاك على عديد من الفرص لكسر إرسال نادال، في الشوط الخامس، لكن نجح الماتدور في المحافظة على إرساله، ليتقدم (3/2).. ورفع نادال مستواه وكسر إرسال نوفاك، وحافظ على إرساله ليتقدم بنتيجة (5/2)، قبل أن يحسم المجموعة (6/3).. وبهذا الفوز، ظفر نادال بثاني ألقابه هذا الموسم، بعد فوزه ببطولة برشلونة (فئة 500 نقطة)، كما اقترب من معادلة نوفاك، في سجل المواجهات المباشرة بينهما، حيث سبق أن التقيا في 57 مباراة، وفاز الصربي 29 مرة مقابل 28 للإسباني.

وأصبح نادال أول لاعب في التاريخ يتمكن من الفوز بـ 10 ألقاب أو أكثر في بطولة واحدة على الملاعب الترابية.. وتوج نادال بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في 13 مناسبة، كما توج ببطولة مونتي كارولو للماسترز 11 مرة.

كما نال نادال لقب بطولة برشلونة (فئة 500 نقطة) 12 مرة، وأخيرا رفع رصيده إلى 10 بطولات في بطولة روما للماسترز.كما تمكن الماتدور الإسباني من معادلة الرقم القياسي لغريمه ديوكوفيتش، كأكثر اللاعبين فوزا ببطولات الماسترز، برصيد 36 لقبا. ويأتي فيدرر في المركز الثالث برصيد 28 لقبا.

واستعد رافائيل نادال لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس بقوة، بالتغلب على المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش، في نهائي روما للأساتذة .. وقال إنه يتوجه إلى رولان جاروس مفعمًا بالثقة، بحثًا عن لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى.. وتفوق نادال (34 عاما) على منافسه الصربي 7-5 و1-6 و6-3، ليعزز رقمه القياسي بالتتويج باللقب العاشر في روما، وشعر بأن مستواه تطور خلال الأسبوع.

وقال اللاعب الإسباني، الذي خرج من دور الثمانية في مونت كارلو ومدريد، إنه سيحصل على راحة قصيرة بالعودة إلى مسقط رأسه، قبل السفر إلى باريس للدفاع عن لقبه.وأبلغ الصحفيين “أعتقد أنني يمكنني العمل على تحسين بعض الأشياء، والتأكيد على أنني في المسار الصحيح“.وأضاف “تحسنت هذا الأسبوع لكن احتاج للاستمرار في التطور، لأن التحسن يساعد في مواصلة العمل يوميًا لفترة أطول، أشعر بثقة وأمان أكبر“.وبهذا الانتصار في روما، عادل نادال، رقم ديوكوفيتش بالحصول على 36 لقبا في بطولات الأساتذة من فئة 1000 نقطة، لكن المهمة لم تكن سهلة بعد أن أنقذ نقطتين لحسم اللقاء أمام الكندي دينيس شابوفالوف في الدور الثالث.

وتابع “كنت أريد اللقب العاشر في روما بعد الفوز بعشرة ألقاب في رولان جاروس، وعشرة في مونت كارلو، وعشرة في برشلونة، أردت هذا اللقب حقا“.وأتم “عشت الكثير من اللحظات خلال الأسبوع بعضها إيجابية وأخرى مذهلة، وشملت الحظ والمعاناة أحيانا، وفي النهاية لعبت بصلابة وكان الوقت مناسبا لتحقيق لقب مهم”.

من جانبه، حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، برغم خسارته نهائي بطولة روما للأساتذة أمام الإسباني رافائيل نادال، الذي لا يزال يحتل المركز الثالث خلف الروسي دانييل ميدفيديف.وأحرز نادال، لقب روما المقامة على الملاعب الترابية للمرة العاشرة في مشواره، ليقلص الفارق مع الصربي، الذي كان يدافع عن لقبه في إيطاليا.ويمتلك نوفاك 11 ألفًا و63 نقطة، مقابل 9 آلاف و630 نقطة لنادال.

ورفع نادال، عدد البطولات التي توج بها 10 مرات أو أكثر إلى أربعة: وهي رولان جاروس (13)، برشلونة (12)، مونت كارلو (11) إضافة لروما (10).. ولم تشهد باقي المراكز العشرة الأولى أي تغييرات، حيث يحل النمساوي دومينيك ثيم رابعًا، وخلفه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس خامسًا، ثم الألماني ألكسندر زفيريف سادسًا.. في حين يحتل الروسي آندري روبليف المركز السابع، وخلفه السويسري روجر فيدرر، ثم الإيطالي ماتيو بيريتيني، وأخيرًا الأرجنتيني دييجو شفارتزمان عاشرًا.