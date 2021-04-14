نائب إيراني: تفجير نطنز دمر معظم منشآت التخصيب والاف من أجهزة الطرد المركزي

الصباح الجديد – متابعة:

فيما أعربت دول اوربية عن قلقها من اعلان ايران زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل 60%، هاجم نائب في مجلس شورى الدولة الإيراني أجهزة امن الدولة على خلفية حادث تفجير موقع نطنز النووي، والذي تسبب بتدمير معظم منشآت التخصيب في ايران – حسب النائب نفسه.

وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أصدرت بيانا مشتركا امس الأربعاء، جاء فيه انها تتابع “بقلق شديد” إعلان إيران البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، معتبرةً أن هذه الخطوة الإيرانية “تطور خطير لأن إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب يشكل خطوة مهمة في إنتاج سلاح نووي”.

كما عبّرت الدول الأوروبية الثلاث عن القلق من الأنباء حول عزم إيران تركيب 1000 جهاز طرد مركزي إضافي في منشأة نطنز، مما سيزيد كثيراً من قدرتها على التخصيب.

واعتبر البيان الثلاثي إن “الإعلان الإيراني مؤسف، وبخاصة لأنه يأتي في وقت بدأ فيه جميع المشاركين في الاتفاق النووي (في فيينا) والولايات المتحدة مناقشات جوهرية”.

واعتبر أن “التحركات الإيرانية الخطيرة الأخيرة تتعارض مع ما ظهر من روح بناءة وحسن نوايا في المحادثات الأخيرة” في العاصمة النمساوية.

وأضاف البيان الثلاثي: “نرفض كل إجراءات التصعيد من أي طرف، وندعو إيران ألا تزيد العملية الدبلوماسية تعقيداً”، مشدداً على أن طهران “ليس لديها حاجة مدنية حقيقية تتطلب تخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى”.

وكان عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، قد قال أمس لوسائل إعلام إيرانية رسمية إن طهران ستبدأ الأربعاء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

كما كشف أن إيران ستركّب 1000 جهاز طرد مركزي متطور (قدرته أعلى بـ50% من الأجهزة الحالية) في منشأة نطنز النووية، فضلاً عن استبدال “الآلات المدمرة” جراء انفجار وقع الأحد في هذا المجمع النووي الواقع في وسط إيران.

وأضاف عراقجي أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذين الإجراءين في رسالة وجهتها للمدير العام للوكالة، رافايل غروسي، غير ان تطور جديدا حدث امس ليربك المشهد، بعد ان وجّه رئيس مركز البحوث البرلمانية في إيران والنائب في مجلس الشورى علي رضا زاكاني امس الأربعاء، انتقادات شديدة اللهجة إلى أجهزة الأمن في البلاد، على خلفية الحادث الأخير في منشأة نطنز النووية.

وشدد زاكاني على أن الحادث تسبب في تدمير معظم منشآت التخصيب في البلاد، وفقا لمصادر إعلام إيرانية.