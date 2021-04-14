تعددت الاسباب والخروج من السباق الرمضاني واحد

الصباح الجديد – متابعة:

من قبل بدء الموسم الرمضاني والمنافسة بين الاعمال والمشكلات على قدم وساق، كل يوم نسمع ونقرأ عن خلاف بين فنان ومنتج او مخرج وبين الممثلين انفسهم وهناك من انسحب لسبب او لسبب اخر.

هناك اعمال انسحبت من المنافسة في رمضان الحالي بسبب ضيق الوقت وعدم قدرة المنتج او المخرج استكمال حلقات المسلسل، وهناك ممثلين اصيبوا بفيروس كورونا وتسببوا بتعطيل التصوير والانتهاء بالوقت المحدد لعرضها في رمضان.

من ضمن المسلسلات التي خرجت من الموسم الحالي:

«مقابلة مع السيد آدم 2» لظروف خاصة

شكل إعلان المخرج فادي سليم عن خروج الموسم الثاني من مسلسل «مقابلة مع السيد آدم 2 « من السباق الرمضاني لأسباب قال أنها انسانية تخصه، مفاجأة قاسية للجمهور الذي كان ينتظر الجزء الثاني بعد نجاح الموسم الأول من العمل البوليسي التشويقي .

وأعلن مخرج العمل أنه اضطر لوقف التصوير لمدة 15 يوماً بسبب ظروف خاصة به وأنه سيستكمل التصوير خلال الفترة المقبلة ليكون العمل جاهزاً للعرض بعد رمضان . والعمل ن بطولة غسان مسعود ، محمد الأحمد ، رنا شميس .

داون تاون : « كورونا « السبب

أما مسلسل « دوان تاون « للمخرج زهير قنوع فقد أعلنت شركة « فالكون فيلمز» المنتجة له خروجه من السباق الرمضاني قبل أيام قليلة لتعذر اكتمال تصويره في الوقت المناسب نتيجة إصابة عدد من نجومه بفايروس كورونا بشكل متتابع وانقطاع التصوير لفترات متتالية ما حال دون إكماله فأكدت الشركة أن العمل سيكون عمل العيد حيث سيتم عرضه في عيد الفطر . والعمل من بطولة سامر اسماعيل وأمل بوشوشة و ستيفاني صليبا وآخرين .

« السنونو « يغيب لعدم اكتمال العمليات الفنية

بدوره أعلن النجم السوري ياسر العظمة عدم عرض مسلسله «السنونو» في الموسم الرمضاني بسبب عدم انتهاء العمليات الفنية وحاجتهم لوقت أطول وان العمل سيعرض بعد انتهاء شهر رمضان المبارك .والعمل من بطولة ياسر العظمة وعابد فهد وبشار اسماعيل وفادي ابراهيم وآخرين .

« دفا « لم يكتمل تصويره

وكان قبل ذلك خرج مسلسل « دفا « للمخرج سامي الجنادي من السباق الرمضاني من إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي بعد اضطرار الشركة المنتجة لتبديل عدد من الممثلين نتيجة انسحابهم وتغيير آخرين .

«رد قلبي» لغاية غير واضحة المعالم

ولغاية الآن لم تتضح تفاصيل او اسباب خروج مسلسل «رد قلبي» للمخرج عمار تميم وبطولة كل من جيني إسبر ورواد عليو وجوان الخضر وإن كان قد خرج من السباق الرمضاني أم لا ولكن لغاية الآن لم يتم الإعلان عن المحطات العارضة له وبالتالي على الأرجح قد خرج من السباق الرمضاني .

« بروكار 2 « خارج السباق أيضاً

وفي خطوة مفاجئة أعلن الفنان قاسم ملحو خروج مسلسل البيئة الشامية» بروكار « من السباق الرمضاني هذا العام وتأجيل عرضه لما بعد ذلك دون إيضاح الأسباب التي دفعت لذلك .والعمل من تأليف الراحل سمير هزيم وإخراج محمد زهير رجب وإنتاج شركة « قبنض ميديا « ويشارك في بطولة العمل كل من سعد مينة ، نادين خوري وعلاء قاسم وقاسم ملحو وزينة بارافي ووائل رمضان ورنا الأبيض وآخرين .