تشيلسي يصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان يقصي بايرن ميونيخ حامل اللقب

العواصم ـ وكالات:

حسم فريق تشيلسي الإنجليزي صعوده إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا برغم خسارته أمام ضيفه بورتو البرتغالي بهدف من دون رد في إياب الدور ربع النهائي من البطولة.أقيمت المباراة على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في مدينة إشبيلية الإسبانية، وتمكن تشيلسي من المحافظة على أفضلية تقدمه ذهاباً الأسبوع الماضي خارج ملعبه بهدفين نظيفين معظم فترات المباراة، حتى تمكن مهاجم بورتو البديل الإيراني مهدي طارمي من إحراز هدف الفوز لفريقه في الدقيقة (90+4) والذي لم يكن كافياً لإنقاذ الفريق البرتغالي من وداع المسابقة.

من جانب اخر، أقصى باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ حامل اللقب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته أمامه بهدف دون رد مساء اليوم الثلاثاء بهدف لاعبه السابق اريك ماكسيم تشوبو موتينغ، ليبلغ المربع الذهبي للمسابقة الأوروبية العريقة لأفضلية فوزه 3-2 ذهاباً.

ونجح نادي العاصمة بالثأر لخسارته نهائي الموسم الماضي ليضرب موعداً في نصف النهائي مع المتأهل من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ومضيفه بوروسيا دورتموند الألماني الأربعاء.وخاض فريق المدرب هانزي فليك اللقاء المصيري بغياب عدة لاعبين مصابين على رأسهم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ولاعب الوسط الفرنسي كورنتان توليسو وزميله ليون غوريتسكا والمدافع نيكلاس زوله، فيما أصيب سيرج غنابري والإسباني مارك روكا بفيروس كورونا.

وبعدما كان الشك يحوم حول مشاركتهما بسبب الإصابة، استهل فليك اللقاء بالفرنسيين لوكاس هرنانديز وكينغسلي كومان الذي تعرض لضربة في مباراة الدوري نهاية الأسبوع ضد أونيون برلين لكنه تعافى للمشاركة ضد فريقه السابق.

وفي الجهة المقابلة، لم توفر الإصابات فريق العاصمة الفرنسية، إذ غاب عن سان جيرمان المهاجم الأرجنتيني ماورو ايكاردي والظهير لايفين كورزاوا إضافة إلى ماركينيوس، ما دفع بالمدرب بوتشيتينو إلى إشراك البرتغالي دانيلو بيريرا في قلب الدفاع الى جانب بريسنيل كيمبيمبي.

من جانبه، أشاد ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، بلاعبيه بعد إقصاء بايرن ميونخ، من دوري أبطال أوروبا.وصرح بوكيتينو عبر قناة RMC «أولًا أريد تهنئة لاعبي باريس، كل الفضل لهم، أنا سعيد جدًا من أجلهم، والجهاز الفني ورئيس النادي والمدير الرياضي».وأضاف المدرب الأرجنتيني «من الطبيعي أن يثق لاعبين كبار مثل كيميتش وتوماس مولر في أنفسهم، ويعتبرون فريقهم هو المرشح للتأهل».

واستدرك في ختام تصريحاته «لكن كرة القدم لعبة مثيرة، ويجب ألا نستسلم، لقد بذلنا أقصى جهد وعلينا مواصلة العمل». وينتظر باريس، الفائز من مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند، بعدما تفوق 3-2 على بايرن ميونخ في ألمانيا، وخسر بهدف في حديقة الأمراء.

ووجه ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، رسالة محرجة لنجمي الفريق، نيمار وكيليان مبابي، بعد بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب بايرن ميونخ حامل اللقب.وصرح الخليفي عبر شبكة RMC «أتفق أننا استثمرنا كثيرًا ليظفر باريس بلقب دوري الأبطال، لذا نيمار ومبابي ليس لديهما أي عذر للرحيل».وأضاف «نملك كافة المقومات التي تؤهلنا للفوز بكل البطولات، نحن فريق رائع ونحترم كبار أوروبا، الآن نتواجد معهم في نفس المكانة».وشدد «لكن دوري الأبطال لم ينته بعد، يجب مواصلة العمل والتحلي بالهدوء والاستمرارية، نحتاج للعمل أكثر يوميًا، الثقة موجودة، لكن يبقى العمل دائمًا هو كلمة السر، والتفاصيل تصنع الفارق».

وتابع «هدفنا الذهاب إلى أبعد مدى ممكن، طموحنا بلوغ النهائي والظفر باللقب، نركز على كل مباراة بمفردها، كنا رائعين أمام بايرن ميونخ، وكان بإمكاننا أن نسجل 3 أو 4 أهداف، لكننا تأهلنا في النهاية».

وأكد رئيس النادي الباريسي «نشعر بالتوتر طوال الوقت، لكن ثقتي في الفريق لم تهتز، نكتسب المزيد من الخبرات، لقد فزنا على برشلونة وبايرن ميونخ، وهذا يعني الكثير».وأتم «جئنا لهذا الفريق للفوز بدوري الأبطال، فخور جدًا بباريس، المدرب ماوريسيو بوكيتينو والمدير الرياضي ليوناردو يقومان بعمل رائع، لقد بذل اللاعبون أقصى ما لديهم، نفتقد جماهيرنا التي ساندت الفريق من أمام فندق الإقامة».. وينتظر باريس، الفائز من مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند، بعدما تفوق 3-2 على بايرن ميونخ في ألمانيا، وخسر بهدف في حديقة الأمراء.