85 رصيفا ستنشأ تباعا في ميناء الفاو بعد الارصفة الخمسة التي تضمنها عقد دايو

وفرت له الموازنة 400 مليار دولار وانجازه في 2024.. مسؤولون بصريون:

بغداد – وعد الشمري:

أكد مسؤولون في البصرة، أمس الثلاثاء، أن كلفة ميناء الفاو بأرصفته الخمسة تبلغ نحو 5 مليارات دولار، مشيرين إلى أن انجازه سيكون في عام 2024، مشددين على أن المشروع له عوائد اقتصادية كبيرة ويوفر فرص للعاطلين عن العمل في المحافظة.

وقال معاون محافظ البصرة حسن النجار، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “لميناء الفاو له أهمية كبيرة بالنسبة للعراق بشكل عام وللبصرة بشكل خاص”.

وأضاف النجار، أن “موضوع هذا الميناء لا يرتبط فقط بكونه ميناء، إنما يسهم في إحياء السياحة في قضاء الفاو الذي تعرض إلى آثار سلبية كبيرة نتيجة الحروب السابقة”.

وأشار، إلى أن “عوائد مالية كبيرة ستعود بفضل هذا الميناء إلى الخزينة الاتحادية، كما أنه يوفر مصدر رزق لأعداد كبيرة من العاطلين عن العمل من محافظة البصرة وباقي مناطق العراق”.

وأوضح النجار، أن “الإدارة المحلية ستتولى المتابعة ومساندة الحكومة الاتحادية من أجل انجاز المشروع وفق المواقيت التي تم تحديدها في العقد المبرم مع شركة دايو الكورية”.

وشدد، على أن “الجهة المعنية بإنشاء الميناء هي وزارة النقل من خلال التعاقد مع الشركة الكورية، لكن الإدارة المحلية سوف تتابع الانجاز لأن المحافظة هي المستفيدة منه”.

ومضى النجار، إلى أن “الموازنة الاتحادية للعام الحالي خصصت أموالاً جيدة وقدرها 400 مليار دينار لإنشاء الميناء ونأمل بان ننتهي منه وفق ما تم الاتفاق عليه”.

من جانبها، ذكرت عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة زهرة البجاري، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “العقد الذي تم إبرامه هو على خمسة أرصفة فقط، وهناك 85 رصيفاً سوف تأتي بعد ذلك تباعاً، بحسب دراسة تم إعدادها سابقاً من شركة إيطالية”.

وتابعت البجاري، أن “المدة المحددة لإنجاز المشروع هي في عام 2024 وبكلفة، مع كاسر الأمواج الشرقي والغربي، تصل إلى 5 مليارات دولار”.

وفيما بينت، أن “المشروع واعد وسيكون له الأولوية على المستوى العالمي، إذا تم انجاز 90 رصيفاً بالكامل”، نوهت إلى أن “ما تم الاتفاق عليه حالياً بوجود 5 أرصفة غير متكامل، وعلى الحكومة مسؤولية أنجاز المشروع بطاقته الاستيعابية الكاملة”.

وأستطردت البجاري، أن “العراق أخذ وقتاً قدره عشرة أعوام فقط لينجز كاسر الأمواج الشرقي والغربي، رغم أن ذلك يعدّ من الأساسيات الابتدائية للمشروع”.

وانتهت البجاري، إلى أن “أهمية اقتصادية كبيرة ستكون للمشروع، الذي سيوفر فرص عمل لأهالي قضاء الفاو الذين ليس لديهم في الوقت الحالي سوى مهنة الصيد”.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أجرى زيارة إلى البصرة بداية الأسبوع الحالي، وبدأها بوضع الحجر الأساس لخمسة مشاريع تخص ميناء الفاو، مشدداً على جدية الحكومة في إكماله من خلال توفير التخصيص المالي المناسب.