لوحات صالحة للاكل.. اخر ابتكارات فن الطعام

الصباح الجديد – متابعة:

على مر الزمن والابتكارات فيما يخص تشكيل اللوحات تدهشنا بافكار خلاقة وغريبة، لكن ان تشكل اللوحات من اصناف الاكل؟ فهذا احدث ابتكار لتقديم لوحة يستطيع الزبون اكل تفاصيلها ويشعر بطعمها!

فنانة موهوبة من هيروشيما في اليابان تدعى ميكي ماتسورا، أذهلت الكثير من الناس على الإنترنت بصور مدهشة بتفاصيل دقيقة صالحة للأكل على خلفية من الأرز الأبيض.

نوري بينتو، الشكل الأكثر شيوعاً للوجبات الخفيفة اليابانية، لكن ماتسورا تمكنت من تحويل الوجبة الكلاسيكية البسيطة إلى شكل فني مثير للإعجاب.

وحرصت ماتسورا على ان تكون الاكل الشعبية هذه مغايرة بالشكل لكل ما تقدمه المطاعم الاخرى، ما يشعر الشخص انه يتناول اكلة جديدة بطعم مختلف بسبب تشكيلها لوحة بتفاصيل دقيقة مدهشة، حتى ان البعض علق على بعض الصور التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بانها لا تصدق، وان من ينظر اليها لا يمكن له ان يتخيل نفسه يأكلها. وعلق احدهم «موري تشينغ» على الصور بان الامر يشبه ان ناكل لوحة لدافنشي او بيكاسو.

وتقوم ماتسورا بنحت الطبقة السوداء الصالحة للأكل بدقة شديدة بحيث تبدو الصور الناتجة وكأنها مرسومة على الرز الأبيض بقلم رصاص أسود، مثل شخصيات المانجا وغيرها من الرسومات البديعة.

لكن بينما تنشر الرسامة صوراً لفنها على وسائل التواصل الاجتماعي، فإنها لا تصنع هذه المأكولات خصيصاً للترفيه عن الناس او تضعها ضمن خيارات مطعم، ولكن كوجبة غذاء لزوجها.

تقول ماتسورا أن زوجها يدير مصنعاً محلياً في هيروشيما، ودائماً تحزم له صندوقاً من الطعام وتحرص أن يكون شكله جميل ومبتكر.

من المثير للاهتمام أن ماتسورا كانت دائماً مهتمة بهذا الفن المعقد، حيث حاولت تجهيز وجبة الغذاء لإبنها التي يأخذها إلي المدرسة بشكل جيد قدر الإمكان، لكن فن البينتو لم يكن أنيقاً في ذلك الوقت مثل ما طورته للشكل الحالي المتقن بشدة.

وشرحت العملية الفنية التي تقوم بها في مقابلتها مع مجلة Spaالاميركية، لكن حاجز اللغة كان قوياً جداً بالنسبة لهم لفهم كيف يمكنها تحقيق هذا المستوى المذهل من التفاصيل في فنها الصالح للأكل.

كل ما نقلته الصحفية أنها ترسم التصميم على قطعة من الورق وتمكنت بطريقة ما من نقل التصميم إلى سطح الأرز وتحصل على اللون الأسود الداكن باستعمال فحم الخيزران.

وعلى الرغم من أنها بدأت بمشاركة فن بينتو الخاص بها على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل المتعة ومشاركة فنها مع المتابعين، إلا أن فن ميكي ماتسورا الصالح للأكل انتشر في النهاية على نطاق واسع حتى جذب انتباه المؤسسات المحلية، التي طلبت منها إنشاء صناديق بينتو لشتى المناسبات.

كما طلب متحف الفن في محافظة ياماغوتشي من ماتسورا أن تصنع صندوقاً خاصاً من المأكولات لفيل ريكو من أجل معرض «Ryusei Kishida» الأخير والذي أصبح أحد القطع المفضلة للفنانة على الإطلاق.

وقالت ميكي إنها تحب الاهتمام الذي يحصل عليه فنها على الإنترنت ولكن قبل كل شيء تحب مفاجأة زوجها بتصميمات جديدة كل يوم، إضافة إلى أعمالها الفنية المستوحاة من المسلسلات التلفزيونية، والتي جاء ذكرها في الحديث مع زوجها من قبل، فتضع له شخصياته المفضلة في طعامه لتتضاعف المتعة.