الجوية يدشن شوطه القاري اليوم بلقاء الشارقة الإماراتي

خمسة حكام عراقيين لمباريات في المجموعتين الاولى والرابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:

يستهل فريق القوة الجوية مشاركته في دوري أبطال آسيا في الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء ، بلقاء فريق نادي الشارقة الاماراتي.وتضم المجموعة إلى جانب فريق نادي القوة الجوية، فرق: تركتور سازي الإيراني وباختاكور الأوزبكي، فضلا عن أصحاب الدار الشارقة.واكد مدرب الصقور أيوب اوديشو في تصريح صحفي؛ ان «الفريق جاهز نفسياً وفنيا وبدنيا لتقديم مستوى جيد وتحقيق نتائج ايجابية تليق بكرة النادي العريق»، مبينا أن «النادي سيواجه خلال رحلته الاسيوية فرقاً على مستوى عال وقوية، والمنافسة ستكون قوية بين الفرق للحصول على بطاقة الترشيح للمرحلة المقبلة».

وكشف نادي القوة الجوية، حقيقة اعتقال أحد لاعبيه في دولة الإمارات العربية المتحدة.وقال المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية الرياضي في بيان إن «اللاعب احمد ابراهيم يتواجد حاليا مع الفريق، وأن خبر اعتقاله لاصحة له بل يوجد هناك إشكالات إدارية تخص الفيزا والإقامة تم حلها بشكل رسمي».

واعلن نادي القوة الجوية، غياب ثلاثة لاعبين في مشواره بدوري أبطال آسياي للموسم الحالي 2020 -2021 .وقال المكتب الاعلامي للنادي في بيان ان «الثلاثي «كرار علي بري ومحمد قاسم نصيف وعلي بهجت» سيغيبون عن دوري ابطال آسيا بسبب الاصابة وعدم الجاهزية».

وضمت قائمة فريق الجوية بقيادة المدرب أيوب أوديشو 25 لاعبا هم محمد صالح وفهد طالب وعبد الله فيصل وسامح سعيد واحسان حداد ومصطفى معن وحسن رائد وأحمد إبراهيم وميثم جبار وعلي كاظم وميثم وعد ومحمد علي عبود وعلي محسن وكرار نبيل ولؤي العاني ومحمد زامل وحسين جبار وشريف عبد الكاظم وهمام طارق وإبراهيم بايش وسيف رشيد وجيفرسون وأمجد راضي وأيمن حسين وحمادي أحمد.

في حين يواصل الشرطة تدريباته لأولى مواجهاته ضمن المجموعة الاسيوية الثالثة والتي ستقام باسلوب التجمع لمرحلتين ويحتضنها النادي الاهلي السعودي، بمواجهة الدحيل القطري غد الخميس في الساعة الثامنة مساءً.ويلاقي الشرطة؛ فريق الاستقلال يوم الأحد المقبل في الثامنة والنصف وفي اللقاء الثالث يواجه الاهلي السعودي الاربعاء من الاسبوع المقبل في العاشرة والنصف مساءً.

وقال اليتش مدرب الشرطة «لابد من الاستفادة من المشاركة في البطولة وتحقيق نتائج إيجابية».وأضاف مدرب الشرطة؛ ان «الفريق يضم عناصر جيدة، وكذلك يمتلك لاعبين محترفين بحجم المنافسة الاسيوية، مثل اللاعب البرازيلي رافائيل سيلفا والفنزويلي جيليمن ريفاس إلى جانب لاعبي المنتخب العراقي الوطني».

من جانب اخر، اسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مهمة قيادة مباريات في المجموعتين الاولى والرابعة اللتين تقامان في المملكة العربية السعودية، ضمن دوري أبطال آسيا 2021 إلى خمسة حكام عراقيين «نخبة آسيا» وهم علي صباح ومهند قاسم للوسط، وامير داود وحيدر عبد الحسن وواثق مدلل حكام مساعدين.

وتتكون المجموعة الاولى التي ستكون بضيافة نادي الهلال السعودي، من الفريق المضيف واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني واجمك الأوزبكي وشباب الاهلي دبي الإماراتي، في حين تتالف المجموعة الرابعة من اندية النصر السعودي المضيف، والوحدات الأردني والسد القطري وفولاذ خوزستان الإيراني.