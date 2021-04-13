المسابقات تطلق الجولة 28 لدوري الكرة الجمعة باقامة ثلاث مباريات

عباس عبيد يصف الزوراء بـالمرعب برغم الظروف

بغداد ـ الصباح الجديد:

قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المركزي، تأجيل مباريات الشرطة والقوة الجوية في الدوري الممتاز.وقال شهاب احمد رئيس اللجنة، إن التأجيل جاء بسبب ارتباط القوة الجوية والشرطة بمنافسات كأس ابطال اسيا لكرة القدم المقررة انطلاقها في الرابع عشر من الشهر الحالي ويستمر لغاية الثلاثين منه.واضاف احمد؛ ان المسابقات وافقت على تأجيل لقاء الزوراء والصناعات الكهرباء ضمن الجولة الـ27 الى يوم غد الثلاثاء بدلا من أمس لاتاحة فرصة الراحة والتأهيل للاعبين بطلب من ادارة الزوراء.

من جانبه، وصف مدرب الصناعات الكهربائية عباس عبيد، أن مواجهة فريقه في الجولة الـ27 أمام الزوراء المقرر لها اليوم الثلاثاء في ملعب الصناعة، بالصعبة.وقال عبيد «الزوراء برغم ظروفه التي يمر بها، لكنه يبقى فريقًا مرعبًا، وهذا لن ينتقص من قيمته الفنية».وأضاف: «ما يملكه الزوراء من تاريخ وقاعدة جماهيرية يضعه دائما على اعتاب العودة بقوة في أي مباراة».

وأشار إلى أن الصناعات الكهربائية سيفتقد لخدمات لاعبين مهمين هما أسعد عبد الله بسبب الإصابة والمدافع محمد سعيد للإيقاف.وأردف عبيد قائلا: «مع ذلك نثق بما نملك على دكة البدلاء لتعويض الغائبين ونطمح للخروج من المباراة بنتيجة جيدة».وأكمل: «الفريق سيلعب بتكتيك يناسب قوة الفريق المنافس ونخطط لمفاجئة الزوراء، خاصة أن المباريات المتبقية مهمة وحاسمة بالنسبة لنا».

يشار إلى أن الزوراء يحتل المركز الرابع برصيد 48 نقطة فيما يتواجد الصناعات الكهربائية في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.

واعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة مواعيد مباريات الجولة الثامنة والعشرين التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل الموافق 16 نيسان الجاري، اذ ستقام ثلاث مباريات في افتتاح الجولة، فيلعب النفط والنجف في ملعب التاجي في الساعة الرابعة عصرا، وفي التوقيت ذاته يضيف الديوانية فريق الحدود، وتقام في ملعب الشعب الدولي في الساعة 9 مساء مباراة الطلبة والسماوة.

وتجرى السبت ثلاث مباريات ايضا، فيلعب زاخو ونفط البصرة في ملعب الأول في الساعة 4 عصرا، وفي التوقيت ذاته تقام مباراة القاسم والكهرباء في ملعب الكفل، ويضيف ملعب فرانسوا حريري مباراة اربيل والكرخ في الساعة 9 مساء، وتجرى الاحد مباراتي امانة بغداد والصناعات الكهربائة في ملعب الأول في الساعة 4 عصرا، ويلعب الزوراء والميناء في ملعب الشعب الدولي في الساعة 9 مسا، في حين تأجلت مباراتي الجوية والشرطة لارتباطهما بدوري ابطال آسيا.

من جانبها، قررت ادارة نادي الميناء في اجتماع عقد يوم السبت، اعفاء المدرب عادل ناصر من مهام عمله.وذكر النادي في بيان ان الادار قررت إعفاء ناصر من مهمته كمدرب للفريق الأول لكرة القدم و تكليف الكادر المساعد بقيادة الفريق لحين تسمية مدربا للسفانة.واضاف البيان؛ ان الادارة قررت عطفا على القرار القضائي قبول انضمام جليل حنون و هاني عبد وليد كأعضاء هيئة ادارية في النادي.

هذا و أكدت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية أن دوري الكرة الممتاز سيستمر من دون توقف خلال الجولات المقبلة للمسابقة.وقالَ عضو لجنة المسابقات، علي عبيس: «إن منافسات الدوري ستستمر من دون تأجيل، وان مباريات الجولة الثامنة والعشرين ستنطلق في السادس عشر من الشهر الحالي».وأضافَ عبيس: «ان مباريات القوة الجوية والشرطة ستؤجل فقط خلال خوضهما مباريات دوري أبطال آسيا، فيما تواصل بقية الأندية خوض مبارياتها من دون توقف».واختتمَ قائلا: «هدفنا إنهاء الدوري في توقيته المحدد من دون أي تأثير على الأندية المشاركة في المسابقة، لما لذلك من انعكاس إيجابي على مشوار المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المزدوجة».

في حين أوضح مدرب زاخو سامي بحت، أن المباريات التي يخوضها الفريق ضد الفرق المهددة بالهبوط تعد مباريات معقدة، في ظل الاندفاع العالي لتلك الفرق من أجل إنقاذ نفسها من الهبوط.وقال بحت: «المباريات التي نخوضها ضد الفرق المهددة بالهبوط تعد مباريات معقدة كونها تبذل كل جهدها من أجل النقاط لإنقاذ موسمها من الهبوط، وأضاف «فريق الكهرباء جيد وصعب على ملعبه وبالتالي سيدخل باحثا عن النقاط التي يمكن أن تنعش آماله في الارتقاء لمركز بعيد عن الهبوط، بينما نبحث نحن عن نقاط المواجهة والتقرب أكثر من المركز الخامس».

وتابع «الفريق سيعاني من غيابات كثيرة، حيث سيغيب كل من عمر جبار واحمد اياد بسبب الإصابة فيما يغيب أحمد محمد بسبب ظرف عائلي ويغيب عصام ياسين لأسباب شخصية، مع ذلك أملنا كبيرة بلاعبينا للظفر بنقاط المباراة».ويحتل فريق زاخو المركز السادس برصيد 37 نقطة فيما يحتل الكهرباء المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة.