رمضان… فعل الخير يسبق حتى الصوم احيانا

احلام يوسف

مع ان فعل الخير لا يحدد بوقت او زمن، الا ان الناس عادة يحرصون ويركزون على اداء افعال الخير التي ترضي الله والعباد في شهر رمضان الكريم، شهر العبادة.

وفعل الخير لا يحدد بامر معين، فهو كل ما يسهم باشاعة الفرح والراحة في نفوس الاخرين، سواء بتقديم المساعدة المادية للمحتاجين او التصدق والزكاة وغيرها من الامور التي دعا اليها رب العالمين في كل كتبه السماوية.

عدة اشخاص فتحوا لنا قلوبهم ليعلنوا عن فعل الخير الذي ينوون تقديمه في هذا الشهر، ومن ضمنهم ماجد العابدي “ناشط مدني”، قال: “يشهد علي الله اني اسعى لفعل الخير كل يوم، لكن هذا الشهر الفضيل يضفي جمالية وخصوصية لكل امر يحمل بين ثناياه الخير بأي صورة من صوره. في رمضان هذا العام قررت ان اشتري “كشك” لاحد ابناء عمومتي ليساعده على لقمة العيش”.

واضاف: “لدي منظمة غير ربحية تقدم المساعدات للمحتاجين، وقد قمنا بزيارة لاكثر من دار للمسنين قدمنا لهم بعض ما يحتاجونه، وشخصيا اتولى رعاية ثلاثة ايتام من اقاربنا منذ اربع سنين تقريبا بعد وفاة والدهم الذي كان المعيل الوحيد لهم. لكن في هذا الشهر ساحرص على ان لا يمر يوم الا وقد مددت يد المساعدة لمحتاج، وهذا نذر عاهدت ربي عليه لقضائه حاجة لي قبل عدة اشهر، اذ سأقدم مبلغا ماليا جيدا لأي احد اصادفه على الطريق من المعوزين في كل يوم جمعة واثنين من كل اسبوع خلال هذا الشهر وادعو ان يوفقني الله لفعل الخير دائما”.

اما سهيلة الياسري فذكرت انها قررت في هذا الشهر تقديم مبادرة الصلح بينها وبين زميلة لها في العمل وقالت: “حدثت مشكلة بيني وبين زميلة لي بالعمل، وبرغم اني لم اخطيء بحقها، لكني في كل عام وفي رمضان انهي اي خلاف يحدث قبله، لا يمكن ان يهل عليّ العيد وانا متخاصمة مع احد، ولا افكر ابدا بمن بدأ الخصام او افتعل المشكلة فانا واجبي انهاء الخلاف كي تصفى القلوب وكي يكون صيامي مقبولا ويأتي العيد بقلوب محبة سعيدة”.

تقديم السلات الغذائية مبادرة عادة تقوم بها الجمعيات الخيرية، لكن في رمضان هذا العام قرر سلام الجنابي ان يقوم بهذه المبادرة بتمويل ذاتي بحت وقال: “في كل عام اتابع اخبار تتعلق باعمال الخير المتمثلة بالسلات الغذائية التي تقدم للعائلات المعوزة. وهذا العام جلست مع زوجتي في بداية شهر شعبان، لنحسب تكلفة كل سلة تحتوي على المواد الغذائية الاساسية التي تحتاجها العائلة في رمضان ووجدت ان الموضوع يسير بالنسبة الي ولدي القدرة على تنفيذ المبادرة، فقررت تقديم 100 سلة غذائية لعائلات فقيرة، وستحتوي على الرز والعدس والشعرية والتمر والزيت والسكر وستكون بكميات تكفي شهرا كاملا واتمنى ان يقدرني الله على فعل الخير دائما”.