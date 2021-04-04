رسالة إلى وزير الشباب والرياضة

الكابتن عدنان درجال وزير الشباب تقع على عاتقه مسؤولية بناء الشباب وتعزيز دورهم في نهضة المجتمع وإستقراره وحماية الرياضيين وصيانة حقوقهم ورعايتهم المستمرة لما قدموه من جهد وعمل مخلص خدمةً لوطننا الحبيب.

النجمان عادل خضير وحساني علوان يمران بأزمة صحية حرجة تحتاج للعون من كافة الأطراف المسؤولة كونهما قدما خدمات جليلة لمنتخبنا الوطني ولنادي الزوراء وكانت أول مشاركة لهما مع المنتخب الوطني في بطولة الخليج عام 1976 بالدوحة شارك حساني علوان وعادل خضير في بطولة الخليج الخامسة ببغداد 79 وقدما مستوى أبهر أهل الخليج دعوتي متابعة حالتهما والوقوف على المستجدات وما يتطلب من دعم ورعاية.

عادل خضير الجناح الطائر لم يولد لاعب مثله بملاعبنا ملك الأوفر وحساني علوان وجد له مكاناً في عصر النجوم وأستطاع أن يلعب في التشكيلة الأساسية عادل في بغداد وحساني في تركيا على أهل الشأن متابعة الموقف ومعالي وزير الشباب تقع عليه مسؤولية معالجتهما وتأمين لهما الرعاية المستمرة وكلنا أمل بوزارة الشباب التي يترأسها النجم الكروي عدنان درجال وباللجنة الأولمبية التي يترأسها رعد حمودي حارس المرمى الأمين.

مدرب عراقي محترف

نعمت عباس