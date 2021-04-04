شؤون الأقاليم تختتم ورشة امن وسلامة الملاعب والمنشآت الشبابية والرياضية

إعلام شؤون الأقاليم والمحافظات:

باشراف وزارة الشباب والرياضة اختتمت دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات/ قسم المنشآت الرياضية ورشة امن وسلامة الملاعب والمنشآت الشبابية والرياضية التي ضيفتها قاعة الاجتماعات في الدائرة بمشاركة ١٥ موظفا واستمرت ٣ أيام.

تضمنت إلقاء محاضرات عن العلاقة ما بين السلامة المهنية وسلامة امن الملاعب في اليوم الأول للمحاضر المهندس طاهر حسن سبع وفي اليوم التالي القى المحاضر نفسه محاضرة عن الشغب في الملاعب.

وفي اليوم الختامي كانت المحاضرة عن خطة الطوارئ وما يتعلق بها للمحاضر احمد عبد الله كاظم. الذي تحدث عن آلية تنفيذ خطة الطوارئ وفتح باب النقاش الذي شهد تفاعلا كبيرا . في حين تم توزيع الشهادات التقديرية بين المشاركين بإشراف المعاون الفني للدائرة الأستاذ بلاسم باقر خلف ومدير ملعب الحبيبية المهندس صالح المالكي.

وقال المعاون الفني ان الورشة ضمن نشاطات ٢٠٢١ وهي خطوة إيجابية لتعزيز دور الموظف وتنمية قدراته في التعامل مع امن وسلامة الملاعب والمنشآت الشبابية والرياضية . ومن المقرر أن تنفذ العديد من الدورات بطريقة اون لاين في المدة المقبلة نظرا لمراعاة الجانب الصحي.

من جانبه قدم مدير الورشة د . هشام احمد شكره إلى جميع المشاركين والتزامهم وتفاعلهم مع المحاضرين.